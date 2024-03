Queen of Tears: Hyun Woo sẽ là kỳ tích của Hae In, mang đến kết thúc viên mãn?

HHT - Ngay tập đầu, biên kịch và đạo diễn "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã tung ngay tình tiết Hong Hae In chỉ còn sống được 3 tháng, báo trước tương lai sinh ly tử biệt của cặp đôi chính. Có tia hi vọng nào cho cái kết hạnh phúc mãi về sau của Baek Hyun Woo và Hong Hae In hay không?

Queen of Tears mở đầu với vui buồn lẫn lộn. Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đáng thương khi đánh mất đi chính mình, mất đi tiếng nói riêng vì làm rể tài phiệt mà gia thế không môn đăng hộ đối. Hong Hae In (Kim Ji Woo) trong lòng cũng đầy vết xước bởi tổn thương trong quá khứ, sự lạnh nhạt, thiên vị của mẹ, những lắng lo, vất vả chỉ tự ôm lấy mà không thể giãi bày cùng ai.

Mạch phim chính về sau sẽ là quá trình hàn gắn cuộc hôn nhân rạn nứt của Baek Hyun Woo và Hong Hae In. Trong quá trình này sẽ có những biến cố nào hiện chưa rõ, nhưng có một nút thắt lớn ở cuối con đường mà bộ đôi chính phải đối mặt, đó là căn bệnh của Hae In. Tập 2 đã hé lộ tiểu thư Hong mắc u bào đám mây và chỉ còn sống được 3 tháng, cũng tức là nếu không thể chữa trị được, cặp đôi chính của phim dù có vượt mọi trở lại để yêu lại từ đầu vẫn sẽ phải sinh ly tử biệt.

Khán giả đều lo rằng đây là dấu hiệu rõ nhất mà biên kịch, đạo diễn đã báo trước về một cái kết buồn để người xem bớt sốc, chuẩn bị tinh thần. Nhưng phải chăng vẫn còn tia hi vọng về tình tiết xoay chuyển tình thế để mang đến tập cuối hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích.

Ở tập 2, khi Baek Hyun Woo và Hong Hae In tới tái khám, bác sĩ đã nói rằng họ hoàn toàn có thể tin vào kỳ tích xảy ra. Bởi có những điều khoa học cũng không thể lý giải. Buổi tối, Hyun Woo cũng tìm được nhiều thông tin về phép màu xảy ra với những người mắc bệnh hiểm nghèo, từng chẩn đoán chỉ sống 3 tháng có thể bất ngờ sống khỏe mạnh tới 30 năm.

Tình tiết ở cuối tập 2 phải chăng cũng là một ẩn ý cho thấy kỳ tích sẽ xảy ra. Lúc này, Hae In đang đi săn và đột ngột phát bệnh, rơi vào ảo giác là sương mù phủ kín khu rừng rồi vô tình bị lợn rừng tấn công. May mắn thay, Hyun Woo xuất hiện kịp lúc, chặn trước cô và bắn hạ lợn rừng, sương mù, tức là ảo giác của Hae In biến mất. Trước mặt cô, chỉ có Hyun Woo.

Ngoài là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn, đây cũng có thể coi là ẩn ý rằng Hyun Woo chính là kỳ tích mà Hong Hae In cần. Căn bệnh sẽ khiến cô mất trí nhớ, Hyun Woo sẽ giúp cô gợi nhớ lại những hạnh phúc cô lỡ quên. Hae In có thể bị ảo giác, Hyun Woo cũng sẽ xuất hiện để kéo cô về thực tại. Và hơn hết, những tổn thương cô giấu kín, anh cũng sẽ là người chữa lành cùng cô. Hong Hae In dùng lời hứa sẽ bảo vệ anh, sẽ không làm anh khóc như một lời cầu hôn anh và mong rằng, cô cũng sẽ coi anh là động lực để tạo nên kỳ tích, vượt qua bệnh tật.

Queen of Tears mới chỉ chiếu 2/16 tập, còn rất nhiều tình tiết phía trước. Khán giả có quyền đặt hi vọng vào một bước ngoặt cho cái kết hạnh phúc lấp lánh của Baek Hyun Woo và Hong Hae In.