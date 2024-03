Queen of Tears tập 2: Kim Soo Hyun anh hùng cứu "nữ hoàng" Ji Won, rating tăng vọt

HHT - Mạch phim của "Queen of Tears" tập 2 chậm hơn tập 1 một chút nhưng vẫn hấp dẫn. Không có nhầm lẫn nào cả, Hong Hae In (Kim Ji Won) thực sự mắc phải ung thư và chỉ còn sống được 3 tháng. Sự xuất hiện của nhân vật mới Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) dự đoán còn nắm giữ nhiều bí ẩn hơn cả thân phận người yêu cũ của Hae In.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 2 của Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) làm rõ hơn căn bệnh mà Hong Hae In (Kim Ji Won) mắc phải. Cô bị u bào đám mây - một căn bệnh hiếm gặp và Hae In là người đầu tiên của Hàn Quốc mắc bệnh. Những tế bào ung thư không nằm một chỗ rõ ràng mà phân tán ở khắp các dây thần kinh trong sọ não của cô. Nó gây ra triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, giải thích cho lý do vì sao cô thường xuyên quên mất vài giờ hoặc nguyên ngày mình đã làm gì.

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) sau khi xác nhận vợ mình thực sự chỉ còn sống được 3 tháng. Anh không giấu được vui mừng vì tin rằng chỉ cần cố chịu đựng 3 tháng nữa anh sẽ được giải thoát khỏi gia tộc Hong, không cần phải đưa quyết định ly hôn đầy rủi ro có thể làm tan tành sự nghiệp.

Nhờ "tham vấn" của bạn thân, Hyun Woo bắt đầu đối xử tốt hơn với Hae In với mục đích nguyên sơ là mong cô thay đổi di chúc, để lại cho anh một chút tài sản sau khi qua đời. Tuy nhiên, cũng chính người bạn thân đã thức tỉnh Hyun Woo, rằng sâu trong lòng cả anh và Hae In vẫn còn yêu chứ không phải chán ghét, phai nhạt.

Cũng trong tập 2, Hong Hae In gặp lại Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) - bạn trai cũ, người từng bị cô phũ phàng trong quá khứ. Tại bữa tiệc, cô thẳng thắn yêu cầu Eun Sung giúp đỡ để đưa được Hercyna vào bách hóa Queens - sớm nâng doanh thu chạm 1.000 tỷ won.

Yoon Eun Sung tìm gặp Baek Hyun Woo và thẳng thắn nói rằng mình còn thích Hae In khiến Hyun Woo nổi cơn ghen. Để đáp trả lại, Hyun Woo cũng có màn dằn mặt Eun Sung trong buổi đi săn của gia đình, rằng anh sẽ gặp nguy nếu bước vào cung đường không phải của mình và đừng làm gì trên "lãnh thổ" của người khác.

Nhưng thân phận của Eun Sung vẫn còn khá nhiều bí ẩn, thân phận "tình cũ không rủ cũng đến" có lẽ chỉ là một cái cớ nhẹ tạo mối liên kết giữa anh và Hong Hae In hay rộng hơn là tập đoàn Queens.

Cuối tập 2, khán giả cũng được chứng kiến một pha anh hùng cứu mỹ nhân ngầu đét từ luật sư Baek. Hong Hae In bất ngờ gặp ảo giác, cô bị lợn rừng tấn công mà không thể phản kháng. May mắn, Hyun Woo đã xé sương mù trong mộng ảo của cô, bước ra bắn hạ lợn rừng.

Vẫn là những tình tiết hài hước là chiếm đa số, mạch phim đã chậm hơn tập 1 một chút, chưa có nhiều nút thắt và những mâu thuẫn mới chỉ được hé lộ rất nhẹ. Một mảnh ký ức của Hong Hae In lướt nhanh ở kết tập cho thấy cô có một người anh hoặc em trai đã mất và dường như có tai nạn xảy ra, trở thành ám ảnh tâm lý của cô.

Queen of Tears càng chiếu càng cuốn, nhận về nhiều phản hồi tích cực. Phim ghi nhận lượng xem tăng vọt dù chiếu trên cả nền tảng OTT. Rating chiếu đài tập 2 đạt 8,7% trung bình toàn quốc, tăng gần 3% so với mức 5,9% của tập đầu tiên. Với thành tích mở màn khả quan này, Queen of Tears được kỳ vọng sẽ sớm vượt mốc 2 chữ số vào tuần tới.