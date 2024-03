Queen of Tears: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won nói gì mà netizen lo phim kết thúc buồn?

HHT - Từ một câu trả lời trùng hợp của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, nhiều khán giả đã suy luận, đặt ra đủ giả thuyết về cái kết của "Queen of Tears". Vì đâu netizen lo rằng phim sẽ kết thúc đẫm nước mắt?

Các diễn viên chính của Queen of Tears đang rất tích cực quảng bá phim thông qua các show truyền hình hay cuộc phỏng vấn. Trong một buổi ghi hình, cả Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đều chọn Kim Ji Won là “diễn viên hay làm người khác phải rơi nước mắt”.

Câu trả lời đồng điệu của hai người đã làm khán giả lo lắng, cho rằng nhân vật của Kim Ji Won sẽ có kết thúc buồn nên các diễn viên khác mới phải khóc nhiều như vậy. Hiện giờ, đại tiểu thư Hong Hae In đang mắc bệnh nan y, tiên lượng chỉ còn sống được ba tháng nữa. Chính vì thế mà khán giả rất buồn bã, chỉ sợ biên kịch cho hai vợ chồng Hyun Woo - Hae In chia lìa ở tập cuối phim.

Sau những diễn biến tại Đức, tình hình sức khỏe của Hong Hae In vẫn chưa có tín hiệu tích cực hơn. Bản thân cô cũng xác định mình cần nhiều may mắn để có thể vượt qua nên Hyun Woo đi mua thật nhiều cỏ bốn lá cho vợ.

Tuy diễn biến sức khoẻ của Hae In vẫn chưa có tín hiệu khả quan nhưng khán giả vẫn hy vọng vào tài “bẻ lái” của các biên kịch. Nhất là khi xu hướng kết phim buồn, để nhân vật chính phải chết không được khán giả ủng hộ. Chưa kể biên kịch Park Ji Eun còn rất khéo léo trong việc xử lý những nguyên nhân chia cắt cặp đôi chính nên khán giả tin chắc bà sẽ tìm được cách để cứu sống Hae In.

Chẳng hạn ở You Came From The Star, nam chính Do Min Joon buộc phải trở về hành tinh của mình vì nếu tiếp tục ở lại Trái Đất với Cheon Song Yi thì anh sẽ chết. Nhưng đôi uyên ương không phải xa nhau mãi mãi, Do Min Joon thỉnh thoảng vẫn trở về thăm bạn gái thông qua các con đường không gian trong vũ trụ.

Hoặc Crash Landing On You cũng vậy, Yoon Se Ri và Ri Jung Hyuk tưởng như không thể bên nhau do cách trở hai miền Nam - Bắc Triều Tiên, phải chấp nhận chia tay mãi mãi. Nhưng rồi họ vẫn tìm ra cách để duy trì tình cảm, bằng những tin nhắn ngọt ngào, bằng việc Jung Hyuk trở thành nghệ sĩ piano. Nhờ vậy, anh có thể đi ra nước ngoài biểu diễn và hai người lại được gặp nhau ở tận Thụy Sĩ xa xôi.