Queen Of Tears: Mất hết tài sản, đại tiểu thư Hong Hae In phải dùng đồ pha-ke?

HHT - Chỉ là một cảnh quay nhỏ nhưng chi tiết này đang khiến khán giả chú ý đặc biệt. Có lẽ nào Hong Hae In đã thiếu thốn đến mức phải mặc đồ nhái, hay đây là chủ ý của cháu gái gia đình tài phiệt?

Nữ chính Hong Hae In của Queen of Tears vốn là cháu gái một gia tộc giàu có, giám đốc một trung tâm thương mại lớn nên toàn diện hàng hiệu đắt giá. Dù là đồ mặc nhà hay đi làm, đi chơi, Hae In đều khoác lên người những món đồ giá hàng trăm triệu.

Nhưng trong tập 9, khi gia đình Hae In rơi vào cảnh thất thế, bị kẻ xấu dàn cảnh cướp mất toàn bộ tài sản, đến cả thẻ tín dụng hay xe hơi cũng bị tịch thu thì bản thân cô cũng rơi vào khó khăn. Trong một cảnh quay, Hae In âm thầm đi điều tra thông tin nên đã đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai để giấu kín gương mặt.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc mũ Hae In đội không có dòng chữ ELINE rất nổi bật, khiến cho netizen nhanh chóng đoán đây là hàng nhái của nhà mốt Celine. Tuy nhiên, khi truy tìm gốc gác chiếc mũ này thì khán giả đã thấy Lisa từng đội một mẫu giống hệt, và tất nhiên là có logo CELINE đầy đủ chứ không bay mất chữ C như của nữ chính Queen of Tears.

Nhiều người đặt giả thuyết rằng đại tiểu thư như Hong Hae In cũng có lúc hết tiền nên phải dùng hàng nhái. Nhưng tất nhiên đây chỉ là khán giả đùa vui, lý do để Hae In đội chiếc mũ kỳ lạ kia phần nhiều liên quan đến chuyện nhãn hàng tài trợ.

Suốt cả phim, tiểu thư nhà họ Hong diện rất nhiều đồ hiệu nhưng đều không để lộ logo do đây không phải sản phẩm của nhà tài trợ. Thế nên với những món đồ nhìn là biết của thương hiệu nào như mũ CELINE, stylist của phim đã phải tìm cách che chắn bớt để giấu tên thương hiệu, khiến Hong Hae In bỗng dưng mang tiếng “tiểu thư dùng hàng nhái”.