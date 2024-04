Queen Of Tears: Vì sao Kim Soo Hyun trúng còn Kim Ji Won trượt đề cử Beaksang?

HHT - Đang là cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn lúc này, nhưng Kim Soo Hyun và Kim Ji Won lại rơi vào cảnh “kẻ ở người đi” ở đề cử giải Baeksang Arts Awards. Vì sao Kim Ji Won lại không được gọi tên?

Khi ban tổ chức Baeksang Arts Awards 2024 công bố danh sách đề cử, ai cũng ngạc nhiên khi Kim Soo Hyun có tên trong đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc mảng phim truyền hình nhưng Kim Ji Won lại vắng mặt ở danh sách nữ chính. Điều này khiến cư dân mạng Hàn Quốc bất bình ra mặt, khiến các bài đăng về chủ đề này cực thu hút người xem.

Khán giả cho rằng có hai lý do khiến cho Kim Ji Won lỡ hẹn với Baeksang. Thứ nhất là ban tổ chức Baeksang 2024 sẽ tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong số các phim truyền hình phát sóng từ ngày 1/4/2023 đến 31/3/2024.

Tính tới thời điểm ấy, Queen Of Tears đã chiếu được 8 tập nhưng cao trào của nhân vật Hong Hae In lại bùng nổ ở những tập sau đó. Tuy rằng ở nửa đầu phim, Hae In hiện lên rất ấn tượng, nhưng sau khi gia đình gặp biến cố thì tâm lý vai diễn càng thêm phức tạp, mới giúp Kim Ji Won thể hiện được nhiều hơn.

Lý do thứ hai là đối thủ của Kim Ji Won ở hạng mục Nữ chính xuất sắc mảng phim truyền hình lại quá nhiều gương mặt ấn tượng. Danh sách đề cử năm nay có Ra Mi Ran (The Good Bad Mother), An Eun Jin (My Dearest), Uhm Jung Hwa (Doctor Cha), Honey Lee (Knight Flower) và Lim Ji Yeon (Lies Hidden in My Garden) đều là những người có vai diễn rất độc đáo, thú vị.

Chính vì thế mà Kim Ji Won đã lỡ mất Baeksang 2024 năm nay và dù rất tiếc cho cô, netizen đành an ủi rằng Ji Won giành giải thưởng trong lòng khán giả. Bởi nhờ vai Hong Hae In, danh tiếng Kim Ji Won đang bùng nổ. Bằng chứng là hợp đồng quảng cáo đổ về ùn ùn, lượng người hâm mộ cũng tăng tiến đáng kể.