Queen of Tears: Vì đâu khán giả buồn bã khi Hyun Woo đoán được mật khẩu điện thoại?

HHT - Chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong tập 4 "Queen of Tears" cũng khiến khán giả khen biên kịch phim quá tinh tế và càng thêm tiếc nuối cho vợ chồng Hyun Woo, Hae In. Vì sao Hyun Woo lại đoán ra mật khẩu điện thoại của Hae In nhanh như vậy?

Trong tập 4 Queen of Tears có chi tiết Hyun Woo phải tìm cách xóa một tin nhắn trong máy của Hae In, để cô không biết rằng anh đã có ý định nộp đơn ly hôn. Chờ khi Hae In đi tắm, Hyun Woo đã tranh thủ cầm máy của vợ và gặp ngay một chướng ngại vật cực lớn: Tìm ra mật khẩu điện thoại gồm bốn chữ số. Hyun Woo đã quyết định thử bấm số 1031 và chẳng ngờ điện thoại Hae In đã mở được. Bản thân Hyun Woo cũng chỉ phỏng đoán nhưng hóa ra lại đúng, còn khán giả thì nhanh chóng liên tưởng đến mật khẩu mở khóa két sắt của Hyun Woo. Khi ấy, Hyun Woo cũng ấn phím 1 đầu tiên và netizen đoán rằng đây chính là con số 1031. Việc cả Hyun Woo và Hae In lấy dãy số 1031 làm mật khẩu cho những thứ quan trọng hóa ra lại gợi hai người nhớ đến một kỷ niệm buồn. Trong quá khứ, hai vợ chồng đã từng vui mừng khi biết họ sắp có con đầu lòng. Hyun Woo cùng Hae In sung sướng trang trí phòng em bé với những ngôi sao lấp lánh trên trần, mong chờ ngày dự sinh 31/10. Nhưng rồi đứa trẻ đã không thể chào đời khiến cho hai vợ chồng chìm vào nỗi đau đớn triền miên, không thể vượt qua nổi. Cú sốc mất con cũng làm cuộc hôn nhân của Hyun Woo - Hae In đóng băng, hai người ngày càng lạnh lùng xa cách. Và cột mốc 1031 (Hàn Quốc viết tháng trước ngày sau) trở thành một ký ức buồn mà cả hai không muốn quên đi, nên chọn làm mật khẩu. Chỉ một chi tiết tưởng như rất nhỏ trong phim cũng khiến khán giả buồn bã, tiếc nuối cho cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc của Hyun Woo và Hae In, cũng như khen biên kịch Park Ji Eun tinh tế khi một dãy số cũng tiết lộ bao nhiêu bí mật.