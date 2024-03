Queen of Tears tập 3: Kết bằng cảnh hôn, Ji Won "đứng hình" vì cơ bụng Kim Soo Hyun

HHT - Tập 3 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) hé lộ nhiều hơn về những nhân vật phản diện. Cuộc hôn nhân của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) có nhiều tiến triển mới hài hước.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Nối tiếp cảnh Hae In (Kim Ji Won) được Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) cứu khỏi lợn rừng tấn công, tập 3 của Queen of Tears mở màn với phân cảnh anh bế cô trở về trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ của người nhà. Biết Hyun Woo một phát bắn hạ lợn rừng, bố vợ cũng có thái độ khác hẳn với anh.

Như đã nhá hàng, Queen of Tears tập 3 chứa cảnh Hyun Woo rủ Hae In đi ngắm trăng trước khi kết hôn cực đáng yêu. Cư dân mạng đổ rầm vì phân đoạn khoe cơ bụng 6 múi cùng body săn chắc của Baek Hyun Woo. Đâu chỉ vợ anh Hong Hae In đứng hình, đến người xem cũng phấn khích muốn hét lên.

Tập 3 sở hữu nhiều biểu cảm u mê không lối thoát của Hae In trước nhan sắc của chồng. Cô cũng kỳ lạ về việc tim mình đập loạn nhịp khi ngắm Baek Hyun Woo dù đã 3 năm kết hôn. Dấu hiệu cho thấy hôn nhân của "nữ hoàng" Queens đang dần được hâm nóng ngày càng rõ ràng hơn.

Mặt khác, những nhân tố phản diện cũng dần lộ bộ mặt thật. Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) có quá khứ bất hảo, không ngại bộc bạch tâm tư, thách thức sẽ cướp Hae In từ tay Hyun Woo. Vợ của Hong Soo Cheol tưởng hiền lành, hiểu chuyện nhưng cũng chỉ đóng kịch để lừa anh và gia đình nhà họ Hong. Bạn gái của ông nội Hae In cũng có toan tính riêng.

Những biến cố từ từ được lật mở đẩy kịch tính và sức hút của Queen of Tears lên cao. Rating realtime của phim thời điểm phát sóng cao nhất là 15.5%.

Kết tập 3 là cảnh hôn của bộ đôi Hae In - Hyun Woo. Khi luật sư Baek cố ngăn Hae In xem điện thoại vì sợ cô đọc được tin nhắn của chị mình gửi nói về chuyện ly hôn, thì "nữ hoàng" đã hôn anh với suy nghĩ sẽ vượt qua mọi khuôn khổ để làm điều mới lạ. Trong khi Hae In - Kim Ji Won được khen ngầu bá cháy ở cảnh này thì Baek Hyun Woo - Kim Soo Hyun làm khán giả cười ngất vì bị động, lại "hơi hèn".

Nhá hàng tập 4 hé lộ cảnh Hae In phát hiện chồng có ý định ly hôn cô và kéo theo một loạt những phân cảnh Baek Hyun Woo trông như cố quan tâm, lấy lòng vợ, thậm chí bị cô dọa khiếp vía.

Queen of Tears lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, gồm 16 tập.