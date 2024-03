Queen of Tears tập 6: Hae In gặp nạn, Eun Sung làm nhà Hong nghi ngờ Hyun Woo?

HHT - Theo đoạn preview được tung ra, Hong Hae In (Kim Ji Won) sẽ có một màn ghen nhẹ khi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) bất ngờ được một cô gái người Đức xinh đẹp chào hỏi. Nhá hàng tập 6 "Queen of Tears" cũng cho thấy tập tối nay (24/3) sẽ có nhiều sóng gió.

Theo nhá hàng Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 6, Baek Hyun Woo và Hong Hae In có vẻ sẽ có thời gian dạo chơi ở Đức, ôn lại kỷ niệm trước khi về nước. Vì đã gương vỡ lại lành nên sau 2 năm ngủ riêng, Hyun Woo chủ động muốn về lại căn phòng vốn dành cho anh và vợ.

Quãng thời gian ở Đức là ngọt ngào, hạnh phúc thì khi về nước, có lẽ Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ phải đối mặt với sóng gió mới. Đoạn nhá hàng cho thấy cảnh Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) phát hiện ra điều gì đó.

Ở tập 5, anh đã biết Hyun Woo là người giúp chủ tịch Hong lẫn Hae In đưa ra phán đoán chính xác. Tức là để làm lung lay Queens, anh cần hất cẳng Hyun Woo khỏi nội bộ. Vì thế, khả năng cao là Eun Sung sẽ khiến nhà họ Hong nghi ngờ và lục soát phòng làm việc của Baek Hyun Woo, gây chia rẽ, thậm chí khiến anh phải rời tập đoàn.

Hong Hae In tiếp tục điều trị. Có cảnh người ngã xuống đất mặc đồ bệnh nhân giống với Hae In. Lướt rất nhanh là cả Baek Hyun Woo ráo riết tìm cô và rồi khóc nức nở trước nơi như phòng cấp cứu bệnh viện. Phải chăng bệnh tình Hae In trở nặng hơn hay cô gặp nguy hiểm gì mà khiến anh lo lắng, đau đớn đến thế?

Theo đó, rất có thể một đoạn flashback sẽ có trong tập 6 Queen of Tears, hé lộ vì sao mẹ của Hae In lại khó chịu với con gái tới thế, cũng giải thích về sự ra đi của anh trai cô.

Đoạn nhá hàng đầy đủ tập 6 của Queen of Tears: