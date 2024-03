Queen of Tears tập 5: Hae In gương vỡ lại lành bên Hyun Woo, bệnh tình trở nặng

HHT - Đúng như khán giả dự đoán, lý do Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) rạn nứt có liên quan đến việc mất con đầu lòng. "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 5 cũng chứng kiến diễn xuất bùng nổ của bộ đôi chính.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở tập 5 của Queen of Tears, dù bà lão hàng xóm lỡ lời nhắc tới chuyện ly hôn nhưng mọi người xung quanh đã kịp đánh trống lảng, nhờ thế mà Hong Hae In vẫn chưa phát hiện chuyện Hyun Woo có ý định chia tay cô. Tuy nhiên, hơn nửa tập 5 vẫn là quá trình "nữ hoàng" giận dỗi "chàng Lọ Lem".

Sau khi tìm và đưa Hae In về nhà, Hyun Woo sấy tóc và băng lại vết thương cho cô. Sự xung đột giữa lý trí cho rằng bản thân vô cùng chán ghét Hae In với trái tim vẫn còn yêu thương cô khiến Hyun Woo bối rối bỏ trốn. Hae In buồn, tủi thân, cô thao thức không ngủ nguyên đêm chờ Hyun Woo nhưng anh không về. Trong khi Hyun Woo không hay biết rằng Hae In đã đi tìm anh, cũng không hiểu được sự tức giận với lời nói dối lòng của vợ khiến hai người lại rơi vào "chiến tranh lạnh".

Trong chuỗi hồi tưởng của Hae In, khán giả biết được lý do cặp đôi rạn nứt. Và đúng như dự đoán của khán giả trước đó, nguyên nhân có liên quan tới đứa trẻ. Sau khi mất con, Hyun Woo không giấu được đau đớn, anh bàng hoàng khi thấy vợ cho người dọn sạch căn phòng dành cho em bé. Hyun Woo đã tìm tới Hae In để hỏi lý do nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh tanh rằng cô cảm thấy khó chịu.

Tức giận, Baek Hyun Woo cho người dọn đồ để anh vào ở trong căn phòng này. Anh khóc nức nở vì mất đi em bé. Về phía Hae In, cô đau xé lòng nhưng cố tỏ ra thờ ơ. Cô muốn khóc nhưng không cho phép bản thân mình rơi lệ vì cảm thấy mình không đủ tư cách. Vì sao cả hai mất đi con đầu lòng chưa được tiết lộ, tuy nhiên, dựa theo thái độ thì rất có thể Hong Hae In day dứt và cho rằng chính cô đã không bảo vệ được em bé.

Người cô bị gãy tay và vô tình phát hiện Hae In bị ung thư. Cô báo cho Baek Hyun Woo biết cháu gái mình đã đi Đức. Cũng chính lúc này, "tổng tài" Baek nhận ra anh còn yêu vợ rất nhiều, gấp rút tới nơi Hae In thích nhất trong tuần trăng mật để tìm cô. Cảnh khóc khi họ gặp lại nhau, lời thú nhận muốn về nhà cùng Hyun Woo của Hae In làm người xem thổn thức. Kim Ji Won và Kim Soo Hyun lại "bỏ túi" một phân cảnh đối diện bùng nổ trong Queen of Tears ở phân đoạn này.

Có lẽ bộ đôi chính sẽ có thời gian ngọt ngào ôn lại kỷ niệm tại Đức. Nhưng bệnh tình của Hong Hae In đã trở nặng và không thể thực hiện điều trị như liệu trình ban đầu. Phía trung tâm nghiên cứu yêu cầu cô đợi, nhưng sức khỏe của cô có cho phép tới khi đó hay không hiện chưa rõ.

Queen of Tears gồm 16 tập, lên sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.