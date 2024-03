Queen of Tears tập 7: Có cảnh Kim Soo Hyun mong đợi ở Đức, Hyun Woo tự giải oan

HHT - Rút cục thì Kim Soo Hyun - Kim Ji Won trong cảnh quay này ngọt ngào đến mức nào mà khán giả tiếc hùi hụi vì đoàn làm phim "Queen Of Tears" đã cắt khi lên sóng.

HHT - Truyền thông Hàn cho biết mỗi tập Kim Soo Hyun được nhận 800 triệu won (khoảng 14,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt). Riêng thù lao cho anh đã chiếm 1/3 ngân sách.

HHT - Khán giả xem "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) giờ đã có thêm niềm vui mới là tìm những chi tiết có liên quan đến "Crash Landing on You" (Hạ Cánh Nơi Anh) được biên kịch cài cắm trong phim.