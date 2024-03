Queen of Tears tập 8: Yoon Eun Sung cố cưa đổ Hae In, Hyun Woo lại "ăn hành"?

HHT - Nhá hàng tập 8 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) cho thấy Baek Hyun Woo sẽ tiếp tục lành ít dữ nhiều. Anh đã nghi ngờ Yoon Eun Sung có gì đáng nghi, nhưng có kịp phát giác mục tiêu tống cả nhà họ Hong vào tù và chiếm đoạt Queens của hắn?

Cuối tập 7 của Queen of Tears, Hong Hae In (Kim Ji Won) phát bệnh, quên hết chuyện về đơn ly hôn của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Cô ôm lấy chồng đang run rẩy bật khóc trong mưa vì đau khổ, vì nuối tiếc, vì chua xót. Nhưng vì thỏa thuận ly hôn đã đóng dấu nằm trong tay cô, nên rất sớm, Hong Hae In sẽ nhớ lại mọi chuyện. Cũng tức là, cô sẽ một lần nữa bất ngờ, một lần nữa bàng hoàng, đau lòng.

Nhá hàng tập 8 cho thấy Hong Hae In có lẽ sẽ không quá đau khổ, mà trông như cô sẽ từng bước thấu hiểu cho cảm xúc của chồng, bắt đầu bằng việc tới những nơi, làm những việc mà Hyun Woo hay làm, hay tới. Tuy nhiên, với tính cách của Hae In thì khả năng cao Hyun Woo sẽ còn phải tiếp tục "ăn hành" không kém tập 7.

Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) ngày càng được chủ tịch Hong tin tưởng. Anh ta có lẽ sẽ nhúng tay vào khiến ông lại dao động niềm tin với Hyun Woo. Đoạn preview tập 8 cho thấy Hyun Woo đã đưa ra ý kiến gì đó nhưng không được ông nội chấp thuận. Anh rất bực bội khi bị đuổi ra ngoài.

Trong tập 7, Eun Sung đã thẳng thắn nói rằng Hae In hãy ly hôn với Hyun Woo - đó là điều kiện anh muốn cô "báo đáp" sau khi giúp đưa Hercyna vào bách hóa Queens. Eun Sung cũng tuyên bố muốn thay thế vị trí của Hyun Woo trong lòng Hae In. Và ở tập 8, dường như chiếc nam phụ phản diện này sẽ tấn công dồn dập hơn, mạnh dạn hơn, mặc cho Hae In kiên quyết khước từ, thậm chí khinh bạc anh.

Kim Ji Won từng nói tập 8 sẽ chứng kiến rất nhiều những thay đổi. Liệu đó có phải là Hong - Baek làm lành và cùng vạch trần âm mưu của hội phản diện?

Queen of Tears gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Preview tập 8 Queen of Tears: