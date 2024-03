Rating vào ngày thứ bảy của "Queen of Tears" giảm mạnh liên tiếp trong 2 tuần

HHT - Nhiều khán giả đã thấy khó hiểu khi nội dung tập 7 "Queen of Tears" rất gay cấn, hấp dẫn nhưng rating lại tụt mạnh. Hiện tượng này còn giống với tập 5 phát sóng vào thứ 7 tuần trước, lý do là vì đâu?

Tập 6 Queen of Tears kết thúc khi Hong Hae In phát hiện chuyện Baek Hyun Woo muốn ly hôn mình, từ đó mà thái độ Hae In thay đổi hẳn. Cô căm thù chồng ra mặt, tìm mọi cách để truy ra sai lầm của Hyun Woo để bắt anh phải trả giả trước khi đường ai nấy đi.

Hyun Woo dù đau khổ khi Hae In hiểu lầm mình, nhưng anh lại chọn cách chọc tức cô, thừa nhận rằng anh rất vui khi cô sắp chết để Hae In căm ghét mình hơn nữa. Hyun Woo chấp nhận trở thành cái gai trong mắt cả nhà vợ vì anh cần tìm một lý do để Hae In muốn sống tiếp. Hae In chắc chắn muốn sống lâu để trả thù Hyun Woo và chỉ vì thế, cô chấp nhận điều trị bệnh tình của mình.

Những tưởng hàng loạt tình tiết ngược tâm giữa hai vợ chồng sẽ giúp tập 7 Queen of Tears tăng rating nhưng hóa ra con số này lại giảm xuống, từ 14,1% xuống chỉ còn 12,8% khiến các fan của phim hụt hẫng. Dù sao thì mức độ giảm này còn ít hơn tập 5 phát sóng vào thứ Bảy tuần trước khi sụt từ 13% xuống 11%.

Việc rating Queen of Tears giảm vào hai thứ Bảy liên tiếp làm khán giả thắc mắc, nhất là khi phim bắt đầu đi vào cao trào khi phe phản diện đang lộ rõ kế hoạch chiếm lấy tập đoàn Queens, đẩy gia đình nhà Hong vào vòng lao lý.

Một bộ phận dân mạng suy đoán nguyên nhân rating thứ Bảy thấp đi là do vào tối cuối tuần, người Hàn sẽ ra ngoài chơi, gặp gỡ bạn bè và về muộn. Thế nên mọi người không theo dõi Queen of Tears qua tivi (là kênh đo lường rating chính) mà chọn xem lại trên Netflix hoặc các ứng dụng khác.

Còn vào tối Chủ nhật, khán giả có xu hướng ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho thứ Hai đi làm nên lượng người xem qua tivi lại tăng lên, từ đó mà rating tăng vọt. Chính vì thế, người hâm mộ cho rằng không nên dựa vào rating để đo lường độ ăn khách của Queen of Tears khi khán giả còn xem qua các nền tảng khác.

Và chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên, số người theo dõi tài khoản cá nhân của các diễn viên tăng vọt như thế nào, chỉ số truyền thông của phim tốt ra sao là biết Queen of Tears đang nổi đình đám đến đâu.