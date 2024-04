Queen of Tears tập 9, 10: Hyun Woo - Eun Sung "tác động vật lí", còn cú twist nào?

HHT - Dựa vào preview cuối tập 8 "Queen of Tears", Hong Hae In (Kim Ji Won) có lẽ sẽ đổ bệnh hoặc gặp biến cố gì đó mà nhập viện. Một cảnh Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) khóc nức nở được nhá hàng trong tuần vừa rồi vẫn chưa lên sóng, liệu sẽ xuất hiện trong tập 9, 10?

Có lẽ diễn biến của Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) sẽ giống như 2 chiếc poster mà nhà đài công bố trước khi phim lên sóng.

Trôi theo dòng sự kiện của tập trước, hai tập 9 và 10 Queen of Tears sẽ là quá trình gia đình Hong Hae In buộc phải nương nhờ ở nhà của Baek Hyun Woo. Kim Seon Hwa (Na Young Hee) - mẹ của Hae In, người từng tỏ ra khinh miệt nhà Hyun Woo nhất sẽ bị "quật tơi tả". Bà từng cho rằng con rể là "cóc ghẻ ăn thịt thiên nga", thủ đoạn bám víu lấy Hae In để có được tiền tài địa vị. Trong khi anh lẫn gia đình chưa một lần nhờ vả hay cầu cạnh nhà họ Hong thì sắp tới, cả gia tộc Hong phải cậy nhờ nhà Hyun Woo.

Một nhà tài phiệt sống trong hào quang, nhung lụa nay sẽ phải sống chen chúc trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê. Môi trường sống đối lập và tình thế buộc phải "hạ mình" của gia đình Hong hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nhá hàng cuối tập 8 cho thấy Hyun Woo có vẻ vẫn tiếp tục làm việc tại tập đoàn Queens. Anh nói rằng sẽ dùng chính cách của Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) lật đổ sự xảo trá, tham lam của mẹ con họ. Trong trailer được tung ra từ lâu, có một cảnh Eun Sung và Hyun Woo đánh nhau, nó có thể sẽ xảy ra trong 2 tập tới chăng?

Thủ tục ly hôn của Hyun Woo và Hae In đã hoàn tất, nhưng biến cố này có phải là cơ hội để kéo hai người về bên nhau một lần nữa. Trong đoạn preview, Hyun Woo trông rất lo lắng và bị người trông như y tá ngăn lại, có phải là Hae In đã xảy ra chuyện gì?

Park Sung Hoon nói rằng từ tập 1 tới tập 10 Queen of Tears có rất nhiều những chi tiết ẩn ý được tung ra. Như vậy, 2 tập tới sẽ có nhiều tình tiết quan trọng đáng lưu ý. Ngoài ra, có một cảnh Baek Hyun Woo khóc nức nở trong đoạn nhá hàng ở tập 6. Nhưng phim chiếu hết tập 8 vẫn chưa thấy cảnh này. Rốt cuộc đây là chi tiết nằm trong tập nào?

Vì Moh Seul Hee dùng thân phận giả để tiếp cận chủ tịch Hong nên chỉ cần Baek Hyun Woo - Hong Hae In chứng minh được điều này với bằng chứng hợp pháp, quyền giám hộ của bà ta sẽ mất. Đồng nghĩa họ sẽ lấy lại được cổ phần lớn của ông nội. Nhưng liệu Baek - Hong có dùng cách này hay còn phương pháp nào khác để truất quyền mẹ con Yoon Eun Sung, khán giả sẽ phải chờ diễn biến kịch tính ở 2 tập tới.

Queen of Tears lên sóng vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.