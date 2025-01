Queen of Tears tập đặc biệt: Nghi tiết lộ nhiều cảnh bí mật, Kim - Kim có tái hợp?

HHT - Nhờ thắng giải “Chương trình xuất sắc nhất” của tvN năm 2024, nhà sản xuất bất ngờ thông báo "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) sẽ lên sóng tập đặc biệt sau gần 9 tháng kể từ tập phim cuối cùng.

"Khuấy đảo" địa hạt truyền hình đầu năm 2024 chính là Queen of Tears. Kể cả khi đã khép lại gần 9 tháng, phim vẫn tiếp tục chiếm trọn trái tim của khán giả. Mới đây, bộ phim đã thắng giải “Chương trình xuất sắc nhất” của đài tvN năm 2024 với 160.119 phiếu bầu từ người xem.

Để kỷ niệm dịp đặc biệt này, tvN công bố họ sẽ cho phát sóng một tập đặc biệt dành riêng cho bộ phim: “Để kỷ niệm vị trí số 1, một tập đặc biệt của Queen of Tears sẽ sớm ra mắt. Hãy sẵn sàng để trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta tái hợp với bộ phim. Thông tin chi tiết về tập đặc biệt sẽ sớm được tiết lộ, hãy chú ý theo dõi nhé!”

Thông tin chi tiết vẫn còn được giữ kín, vì vậy fan đang xôn xao đồn đoán nhiều kịch bản khác nhau. Phần lớn khán giả và "thuyền viên" của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won mong cả hai có thể tái hợp. Mô-típ tập đặc biệt do các fan đưa ra có thể là cặp đôi cùng reaction một số phân đoạn nổi bật hoặc cùng chia sẻ các kỷ niệm đáng nhớ.

Các netizen ngược lại cho rằng "viễn cảnh đẹp" ấy khó lòng xảy ra, bởi cả hai diễn viên đều đang bận rộn với lịch trình có sẵn, trong khi tập phim đặc biệt này lại lên sóng bất ngờ.

Tuy nhiên, các fan phát hiện tiêu đề bài viết của tvN cũng đã được chỉnh sửa, từ "tập đặc biệt" được chuyển thành "bản biên tập đặc biệt". Do đó, có khả năng cao tập đặc biệt sẽ bao gồm những cảnh hậu trường hoặc những phân cảnh chưa từng được công bố xuyên suốt bộ phim.

Queen of Tears lên sóng vào tháng 3 năm nay và nhanh chóng trở thành cơn "địa chấn" mới của làng phim Hàn. Nội dung phim xoay quanh hành trình tìm lại tình yêu của đôi vợ chồng xa cách Hong Hae In - Baek Hyun Woo.

Với tỷ suất người xem toàn quốc là 24,85% cho tập cuối, bộ phim thậm chí đã phá kỷ lục của Crash Landing on You và trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất của đài tvN. Trên Netflix, Queen of Tears còn "ngạo nghễ" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được xem nhiều nhất mọi thời đại, thu về hơn 682,6 triệu giờ xem trên toàn cầu.