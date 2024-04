Queen of Tears phá kỷ lục, ghi tên vào Top 5 phim Hàn rating cao nhất đài cáp

HHT - Còn 6 tập nữa mới kết thúc, "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) càng về sau càng bất ngờ, hứa hẹn sẽ còn bứt phá và bùng nổ tỷ suất người xem hơn nữa. Chỉ cần vượt qua rating tập cuối của "Hạ Cánh Nơi Anh", "Queen of Tears" sẽ đứng đầu bộ phim có rating cao nhất lịch sử của đài tvN.

Theo số liệu từ trang Nielsen Korea, rating tập 10 của Queen of Tears đạt 18,9% trung bình toàn quốc, đứng đầu trong các chương trình lên sóng vào Chủ nhật (7/4) tại Hàn Quốc. Đây cũng là mức rating cao nhất Queen of Tears ghi nhận tính tới thời điểm hiện tại.

Điều này đồng nghĩa, bộ phim đã vượt qua một lúc 6 đối thủ để tiến lên vị trí thứ hai trong Top 10 phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử của đài tvN. Hạng 2 trước đó thuộc về Reply 1988 (18,8%). Chỉ cần vượt qua mức 21,68% của tập cuối Crash Landing on You (Hạ Cánh Nơi Anh), Queen of Tears sẽ trở thành "nữ hoàng" mới của mảng truyền hình tvN.

Rating 18,9% trong tập 10 còn giúp Queen of Tears một bước tiến thẳng vào Top 5 của bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài cáp. 4 vị trí phía trước lần lượt thuộc về Thế Giới Hôn Nhân (28,4%), Reborn Rich (26,9%), SKY Castle (23,8%), Hạ Cánh Nơi Anh (21,68%).

Khả năng Queen of Tears bứt phá là rất cao, bởi còn 6 tập nữa phim mới kết thúc. Tỷ suất lượt xem của phim giữ mức tăng trưởng ổn định qua mỗi tuần. Nhất là ở các tập chẵn, rating có bước nhảy lớn từ 2 - 4%. Nhiều cư dân mạng tin chắc Queen of Tears sẽ sớm thế chỗ của Hạ Cánh Nơi Anh.

Theo dữ liệu của Good Data Corporation, Queen of Tearsvừa có tuần thứ tư liên tiếp đứng đầu trong danh sách phim truyền hình gây tiếng vang nhất tuần. Bộ đôi chính Kim Soo Hyun, Kim Ji Won lần lượt dẫn đầu bảng diễn viên. Hai "trùm phản diện" là Park Sung Hoon và Kim Mi Sook đứng hạng 4 và 8.