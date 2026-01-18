Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng, còn đâu mỹ nữ cổ trang gây thương nhớ

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhìn Tống Tổ Nhi trong lần xuất hiện gần đây mà ai cũng giật mình nhận không ra mỹ nhân cổ trang đình đám. Lý do nào khiến Tống Tổ Nhi xuống sắc tới mức này?

tong-to-nhi-7.jpg
tong-to-nhi-8.jpg

Từ nhiều năm trước, khi còn là diễn viên nhí thì Tống Tổ Nhi đã ghi điểm nhờ gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh như búp bê. Thật may là khi trưởng thành, các đường nét trên khuôn mặt Tống Tổ Nhi không thay đổi nhiều, giúp cô tiếp tục lọt vào danh sách những diễn viên xinh đẹp nhất C-Biz.

tong-to-nhi-10.jpg
tong-to-nhi-11.jpg

Tống Tổ Nhi có ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn nên rất hợp đóng phim cổ trang. Quả thực cô đóng phim thời nhà Hán, nhà Minh, thời Chiến Quốc… đều gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, cần cổ thanh thoát, gương mặt thoát tục và đôi mắt sáng lấp lánh.

tong-to-nhi-16.jpg
tong-to-nhi-17.jpg

Nhưng mới đây, khi Tống Tổ Nhi tham gia một sự kiện thời trang thì xuống sắc đến khó tin. Nữ diễn viên mặc bộ váy quây màu xanh, để lộ thân hình gầy đến đáng báo động. Ai nhìn cánh tay gầy gò, xương vai nhô cao, xương quai xanh lộ rõ của Tống Tổ Nhi cũng giật mình.

tong-to-nhi-1.jpg
tong-to-nhi-19.jpg

Đã vậy nữ diễn viên còn chọn kiểu tóc tết rối nên nhìn càng thiếu sức sống. Ai cũng tiếc nuối nhớ về Tống Tổ Nhi trẻ trung, kiều diễm, rạng rỡ trước đây, khác hẳn với cô gái hốc hác của hiện tại.

tong-to-nhi-13.jpg
tong-to-nhi-14.jpg

Nhiều người cũng cho rằng Tống Tổ Nhi nhìn xuống sắc rõ một phần vì chọn sai trang phục. Nếu cô mặc bộ váy kín đáo, hơn, có chất liệu mềm mại và kiểu dáng bồng bềnh thì sẽ giấu được bờ vai gầy trơ xương. Đằng này từ thiết kế dáng quây đến chất liệu trang phục, màu xanh bơ càng khiến Tống Tổ Nhi xanh xao, tiều tụy.

tong-to-nhi-3.jpg
tong-to-nhi-6.jpg

Thời gian qua, khán giả liên tục phàn nàn về xu hướng ép cân cực độ của sao nữ Hoa ngữ khi nhiều diễn viên xuất hiện với thân hình mỏng manh, cảm giác gió thổi cũng bay. Netizen liên tục nhắn nhủ các diễn viên hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, giữ dáng một cách điều độ, khoa học thay vì để bản thân rơi vào cảnh gầy gò thiếu sức sống.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
