Rà soát hàng trăm trường học ở Hà Nội liên quan thịt lợn bệnh trong bữa ăn của học sinh

HHTO - Sáng nay (31/3), tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm liên quan đến đường dây thịt lợn bẩn len lỏi cả vào các trường học.

Sáng sớm 31/3, tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Doanh nghiệp này có liên quan đến đường dây đưa gần 300 tấn thịt lợn bẩn vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực kho hàng, tiến hành kiểm kê, niêm phong nhiều mẫu thực phẩm. Hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc thịt lợn được yêu cầu xuất trình ngay lập tức.

Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc thịt lợn.

Đại diện cơ sở kinh doanh này thừa nhận đã nhập thịt lợn từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, đơn vị trực tiếp thu mua thịt lợn bẩn từ Cơ sở giết mổ gia súc Vạn Phúc, xã Nam Phù để cung cấp cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Bà Nguyễn Thanh Nhài (Giám đốc Công ty Thương mại thực phẩm Khánh Ngọc) cho biết: "Công ty chúng tôi nhập thịt lợn từ Công ty Cường Phát từ năm 2022. Tuy nhiên đến đầu năm 2026, lực lượng chức năng mới phát hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm của Công ty Cường Phát và lò mổ Nguyễn Thị Hiền ở Vạn Phúc. Rất mong cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật".

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy có thêm dấu hiệu nghi vấn trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Đại úy Phạm Tuấn Anh (cán bộ đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) cho hay: "Qua buổi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn của Công ty TNHH Cường Phát trong việc che giấu nguồn gốc thực phẩm cũng như chất lượng thực phẩm cung cấp cho Công ty TNHH Khánh Ngọc".

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, việc kiểm tra nhằm làm rõ nguồn đầu vào của thực phẩm mà doanh nghiệp này cung cấp.

Nhiều mẫu thực phẩm đã được thu giữ để phục vụ giám định.

"Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm thịt lợn của Công ty TNHH Khánh Ngọc và kiểm tra quy trình kiểm soát, kiểm dịch của công ty này trước khi cung ứng thịt lợn cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học", Đại úy Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.

Tại buổi kiểm tra, nhiều mẫu thực phẩm đã được thu giữ để phục vụ giám định. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét tới cùng để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến đường dây cung cấp thực phẩm bẩn.