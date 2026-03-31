Nhân viên đăng ảnh "góc khuất" nhà hàng kém vệ sinh: Vấn đề quy trình hay chính nhân viên?

HHTO - Một bài đăng chia sẻ lại hình ảnh thực phẩm vương vãi trên sàn, được cho là chụp tại một quán thuộc chuỗi buffet có tiếng đang nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận về ý thức nghề nghiệp trong ngành F&B.

Hình ảnh không thực khách nào muốn thấy

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền một bài đăng chia sẻ lại hình ảnh thực phẩm như rau và thanh cua bị đổ ra sàn, được cho là ghi lại từ khu vực làm việc của một chuỗi buffet. Bức ảnh được chia sẻ kèm hai chữ "góc khuất", ám chỉ "hậu trường" lộn xộn, kém vệ sinh mà thực khách không nhìn thấy khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía doanh nghiệp, nội dung hình ảnh và cách truyền tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều người cho rằng việc chính nhân viên đăng tải hình ảnh như vậy không chỉ phản ánh vấn đề vệ sinh mà còn đặt dấu hỏi lớn về ý thức nghề nghiệp của những người đang làm việc, kinh doanh tại chuỗi nhà hàng này.

Những hình ảnh đang được chia sẻ khiến nhiều người cảm thấy "nhợn".

Dưới bài viết chia sẻ lại bức ảnh, netizen bày tỏ sự bức xúc với chính người đăng bài. Đa số ý kiến cho rằng, việc tự ý đăng tải hình ảnh thực phẩm rơi vương vãi mà không kèm theo thông tin cụ thể về tình huống, phương án xử lý... phơi bày sự thiếu ý thức và kém chuyên nghiệp của chính nhân viên đó - người cũng chịu trách nhiệm đảm bảo tính an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyên nghiệp của nhà hàng.

Một bình luận chia sẻ: "Nhân viên đăng lên chứng tỏ điều gì vậy? Để mọi người biết bản thân vừa dơ, vừa thiếu ý thức à?". Một số ý kiến khác lại nhấn mạnh về trách nhiệm khi khoác lên mình đồng phục thương hiệu: "Thật sự khoác vô mình bộ đồng phục công ty là phải cẩn thận đến cả sau giờ tan ca. Vì mặc đồ thường không sao, nhưng khoác đồ công ty người ta đánh giá cả mình và cả công ty luôn".

Bên cạnh đó, không ít người dùng mạng cũng đặt vấn đề ở góc độ quản lý. Theo một số ý kiến, dù các nhà hàng thường xây dựng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm chặt chẽ, nhưng nếu khâu giám sát và duy trì kỷ luật không được thực hiện nghiêm từ đầu, rất dễ dẫn đến tâm lý chủ quan trong quá trình làm việc.

Trong bối cảnh đó, những hành vi như làm việc hời hợt, đùa giỡn dẫn đến sự cố đổ thực phẩm hay bỏ qua các quy định cơ bản như đeo găng tay có thể xảy ra. Nhiều bình luận cũng cho rằng, bên cạnh trách nhiệm cá nhân, doanh nghiệp cần rà soát lại cách thức quản lý và có biện pháp chấn chỉnh phù hợp nhằm hạn chế những tình huống tương tự.

Lỗi do quy trình hay "hổng" trách nhiệm?

Từ góc nhìn chuyên môn, anh Mason Ma - người có nhiều năm kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực F&B - chia sẻ: "Không có quy trình làm việc nào như vậy, chỉ có ý thức trách nhiệm của nhân viên chưa tới".

Theo anh, việc chụp ảnh trong khu vực làm việc thường chỉ phục vụ mục đích báo cáo nội bộ. Ở góc độ quản lý, anh cho biết nên hạn chế việc nhân viên đăng tải hình ảnh tại nơi làm việc lên trang cá nhân, nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin, đồng thời tôn trọng thời gian làm việc trong mỗi ca.

Từ tình huống được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Mason Ma cũng chỉ ra một điểm lưu ý về mặt hiệu suất công việc: "Nếu khối lượng công việc phân bổ đúng với đầu người, các bạn sẽ không có thời gian để đùa giỡn như vậy".

Hiện tại, bài đăng vẫn đang tiếp tục được chia sẻ với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận người dùng bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh, số khác lại cho rằng cần chờ thông tin xác minh rõ ràng trước khi đưa ra kết luận.