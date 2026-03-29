Chi tiêu từ thẻ tín dụng: Giúp bạn "hời" một khoản nhưng chớ vung tay quá trán

HHTO - Sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh sẽ giúp bạn tạo ra một khoản "rủng rỉnh", có thể đủ chi trả cho phí thường niên. Dẫu vậy, để có thể "bào" được thẻ tín dụng, trước hết, bạn cần lưu ý tránh xa một số "hố đen" để không "rước nợ vào thân".

Cùng với hình thức thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ghi nợ (ATM), ví điện tử thì thẻ tín dụng đang được nhiều bạn trẻ chú ý và chọn sử dụng. Vậy thẻ tín dụng là gì, có cách dùng thế nào và ưu - nhược điểm ra sao?

Hiểu đơn giản, thẻ tín dụng (credit card) cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ, theo hình thức "chi tiêu trước - trả tiền sau".

Sau khi sử dụng tiền từ thẻ tín dụng, chủ thẻ cần phải chuyển số tiền tương đương trả lại thẻ theo thời gian quy định - thường là một tháng. Trong đó, nếu trả đủ số tiền sẽ không bị tính lãi, còn trường hợp chỉ trả một phần tối thiểu, ngân hàng sẽ tính lãi số tiền còn lại, với mức lãi suất khá cao.

Về công dụng của thẻ tín dụng, nó cho phép người dùng thực hiện các giao dịch trực tuyến như mua sắm, trả tiền nhà hàng, du lịch... "Thẻ tín dụng hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy tài chính nếu biết "bào" nó đúng cách. Mua đồ điện tử trả góp 0%, tận dụng cashback (hoàn tiền), dùng thẻ để đầu tư vào bản thân (học phí, nâng bằng) ngay cả khi chưa có sẵn tiền mặt..." - là một tổng kết từ netizen sau khi "đọc vị" lợi ích mà loại thẻ này mang lại.

- Thẻ tín dụng đã giúp mình mua điện thoại 19 triệu đồng khi trong túi có đúng 2 triệu, mua máy vi tính 21 triệu đồng khi chỉ có 5 triệu, trả xong sau 6 tháng.

- Mình có hạn mức tổng các thẻ gần 300 triệu đồng nhưng không bao giờ xài quá 4 triệu mà tháng nào cũng được cashback 600K - 700K. Thẻ nào cũng có file excel quản lý chặt chẽ, từ lúc dùng thấy tiện hơn, trả đúng hạn là tăng uy tín với ngân hàng, sau có vay vốn cũng dễ.

- Biết cách dùng và dùng thẻ đúng nhu cầu thì tiền cashback thừa trả phí thường niên, khá "hời". Các bạn đi siêu thị, cafe, mua sắm nếu những chỗ đó chấp nhận thanh toán qua thẻ thì hầu hết giá sản phẩm đều đã bao gồm 1-2% phí thẻ rồi, ngoại trừ một số cửa hàng sẽ thu phí quẹt thẻ riêng.

- Mình dùng mua hàng online, được hoàn cũng kha khá. Hoặc lúc có việc cần thì nhờ rút (lãi 0,8%/10tr), miễn trả trước ngày thẻ báo, hoặc nếu chưa trả được thì mình lại đáo hạn (mất tiếp 0,8%). Nếu nghèo quá thì sang tháng chuyển đổi trả góp, canh đợt thẻ cho trả 0% lãi suất thì mất tầm 300-400K phí chuyển đổi.

Bên cạnh chia sẻ bí quyết "bào" thẻ tín dụng hợp lý, netizen cũng cảnh báo những "cái bẫy" dễ mắc phải cho người mới: "Nói chung không xấu nhưng mà chỉ dùng khi quá kẹt hoặc thật sự cần thiết và gấp thôi".

- Chỉ trả góp 0% cho những thứ thực sự cần thiết. Hãy chắc chắn rằng tổng khoản trả góp hàng tháng không chiếm quá 20% thu nhập của bạn. Và hãy coi hạn mức thẻ là một khoản vay tạm thời mà bạn chắc chắn sẽ có tiền trả vào tháng sau. Nếu trong túi không có khả năng chi trả cho món đồ đó trong tương lai gần, đừng quẹt thẻ!

- Tuyệt đối không bao giờ "trả nợ tối thiểu". Đây là cái bẫy ngọt ngào nhất. Khi bạn chỉ trả mức tối thiểu, phần còn lại sẽ bị tính lãi kép cực cao. Hãy luôn trả hết 100% dư nợ đúng hạn để không mất một đồng lãi nào.

- Vừa quẹt thẻ xong món gì, lập tức chuyển đúng số tiền đó từ tài khoản chính vào lại thẻ vì thực ra mình chỉ đang "mượn" thẻ tín dụng để lấy cashback và ưu đãi thôi. Cách này giúp mình luôn làm chủ được túi tiền để cuối tháng không phải ngã ngửa khi nhận e-mail sao kê.

- Không nên rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng vì phải thêm khoản phí và lãi khá cao. Không bật trả góp tự động để tránh lãi chồng chất.

Nhìn chung, thẻ tín dụng giúp người kỷ luật có cách chi tiêu thông minh và tiện lợi hơn, nhưng sẽ khiến người nuông chiều bản thân rơi vào "hố đen nợ nần". Khi bạn học được cách kiểm soát ham muốn và phân bổ chi tiêu, chiếc thẻ sẽ trở thành người bạn đồng hành đắc lực!