Táo Quân phiên bản “Gặp nhau đầu năm” xoay quanh đề tài gì, khi nào lên sóng?

HHTO - Ngay từ khi biết chương trình Táo Quân chuẩn bị trở lại dù đêm Giao thừa đã qua hơn một tháng, khán giả đều chờ đón ngày gặp lại những nhân vật quen thuộc.

Đêm 29 Tết năm nay, rất nhiều khán giả đã hụt hẫng trống vắng khi không còn chương trình Gặp Nhau Cuối Năm mà chúng ta vẫn hay gọi là Táo Quân. Thói quen cùng xem Táo Quân để chờ đón Giao thừa đã kéo dài bao năm nên nhiều người chưa thể quen với việc chia tay các Táo.

Hình ảnh các Táo lên chầu đã quen thuộc vào đêm Giao thừa.

Nhưng chẳng ngờ đến ngày thứ 41 sau đêm Giao thừa, Táo Quân lại bất ngờ trở lại. Trong chương trình Cuộc Hẹn Với Tháng Ba phát sóng lúc 20h00 Chủ nhật 29/3/2026 trên kênh VTV3, các Táo sẽ tái xuất với tiểu phẩm Hái Hoa Dân Chủ.

Tuy không kéo dài như Táo Quân phát sóng đêm Giao thừa, màn trở lại của các nhân vật quen thuộc vẫn được khán giả đón chờ, nhất là khi dàn diễn viên sẽ mang đến nhiều thông điệp mới dựa trên các tình huống quen thuộc.

Táo Quân sẽ trở lại vào ngày 29/3 tới đây.

Nhân kỷ niệm 30 năm sinh nhật VTV3, kênh sẽ mở ra nhiều chương trình mới như Ting Ting, Gì Thế Nhỉ, Trạm Đa Sắc, Sao 24H, Bạn Kể Tôi Nghe, Sao Check trong khi các chương trình quen thuộc cũng sẽ có phiên bản mới.

Đặc biệt nhất là dự án Mặt Trời Nhỏ, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách để tạo thành thư viện sách nói nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn nhỏ. Từ các diễn viên quen thuộc của phim giờ vàng VTV như Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền đến nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Dương Hoàng Yến… đều tình nguyện tham gia, góp một cuốn sách nhỏ bằng giọng nói của mình.