Rating "Tuổi 39" của Son Ye Jin, Jeon Mi Do tăng mạnh nhưng kịch bản lại bị chê cũ rích

HHT - Rating phim "Tuổi 39" của Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun bất ngờ tăng mạnh sau tập 4, nhưng tình tiết phim lại khá cũ nên bộ phim nhận không ít lời chê từ khán giả.

Sau khi lên sóng, bộ phim Thirty Nine (tựa Việt: Tuổi 39) với sự góp mặt của Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun đã lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Mặc dù sau hai tập đầu, Tuổi 39 có mức rating chưa cao bằng những bộ phim chiếu cùng thời điểm. Nhưng ở tập 3 và 4 vừa lên sóng trong tuần này, rating của Tuổi 39 đã chính thức tăng vọt lên đến 7,5%.

Dù rating cao là thế, nhưng Tuổi 39 vẫn vướng phải những bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Bởi ngay từ những tập đầu, tình tiết trong Tuổi 39 bị cho rằng cổ súy vấn đề ngoại tình. Ngoài ra, nội dung phim cũng không quá mới lạ.

Cụ thể, câu chuyện tình yêu của nhân vật Jeong Chan Yeong (do Jeon Mi Do thủ vai) vừa mở màn đã bị lên án. Chan Yeong và Kim Jin Seok (Lee Moo Sang) vốn là người yêu cũ, nhưng sau khi Jin Seok lấy vợ, Chan Yeong và Jin Seok vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cả hai không chỉ làm việc cùng một công ty mà còn thường xuyên gặp gỡ.

Chính vì thế, mối quan hệ này đã khiến khán giả cảm thấy bộ phim cố tình cổ súy cho việc ngoại tình. Đa số khán giả đều không đồng tình với biên kịch. Thậm chí nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên Jeon Mi Do không nên nhận vai diễn này.

Tuy nhiên, Tuổi 39 lần nữa lại gây tranh cãi khi tập 4 lên sóng. Trong tập này, Kim Seon Woo (Yeon Woo Jin) phát hiện em gái mình là So Won (Ahn So Hee) làm trong quán bar, thay vì là dạy học như cô đã nói với anh.

Vốn So Won xuất thân trong gia đình danh giá, cô cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật nổi tiếng. Nhưng một ngày, So Won phát hiện mình chỉ là con nuôi, cô đã nổi loạn cắt đứt quan hệ với gia đình và chuyển về Hàn sinh sống. Điều này khiến Seon Woo vô cùng lo lắng, anh cũng chuyển về Hàn để tiện chăm sóc em gái. Sau khi biết tin, Seon Woo đã đi tìm em nhưng So Won không theo lời anh trai quay về.

Nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình trước số phận của nhân vật So Won. Thậm chí phần đông người xem còn cho rằng những tình tiết này đã quá cũ, thường hay gặp trong những bộ phim tình cảm lâm li bi đát ở thập niên 90. Còn phụ nữ ở thời đại mới, nhất là tới năm 2022 thì có suy nghĩ khác nhiều rồi.

Thế nhưng, dù gặp nhiều phản ứng trái chiều của công chúng ở một số phân cảnh, nhìn chung Tuổi 39 vẫn là bộ phim đáng để thưởng thức. Sau 4 tập đầu tiên, nội dung phim vẫn giữ được sự lãng mạn, không quá kịch tính và xây dựng trên tinh thần hài hước, thư giãn. Những cánh cửa cuộc đời của các nhân vật chính đang dần được thay đổi dần, để sẽ bắt đầu bước vào một hành trình mới.

Tuổi 39 hiện vẫn đang phát sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên các trang mạng trực tuyến.