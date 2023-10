Red Velvet tung ảnh quảng bá album mới, ẩn ý tiết lộ vai trò đặc biệt của Seulgi

HHT - Sáng ngày 27/10, Taylor Swift đã cho lên kệ album tái thu âm "1989 (Taylor’s Version)" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là album tái thu âm thứ 4 của cô nàng sau "Fearless (Taylor’s Version)", "Red (Taylor’s Version)" và "Speak Now (Taylor’s Version)".

HHT - Ngày phát hành album solo đầu tay của Jung Kook đang đến gần, mọi thông tin liên quan tới em út BTS đang được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Sau khoảng thời gian ngắn tạm gác lại việc "hóng thính" nửa đêm để hưởng ứng màn hợp tác của Jung Kook và The Kid LAROI trong ca khúc "TOO MUCH", thì fan đã chính thức quay trở lại quỹ đạo với những tiết lộ chi tiết hơn về album.