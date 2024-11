Rèm Ngọc Châu Sa lên sóng, Triệu Lộ Tư "đẹp ná thở" trong cảnh quay dưới nước

HHT - Đoạn clip về sự trở lại của Selena Gomez trong vai nữ phù thủy Alex Russo trong “Wizards Beyond Waverly Place” nhanh chóng phủ sóng khắp nơi, khiến đông đảo netizen rần rần và hoài niệm tuổi thơ.

HHT - "You Quiz On The Block" đánh dấu lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ sau 12 năm của G-Dragon (BIGBANG). Anh nhá hàng một đoạn của "Power", những thay đổi của bản thân để trở nên tích cực hơn.