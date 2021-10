Rộ tin nam diễn viên Hàn bị tố ép bạn gái phá thai: Kim Seon Ho vướng vào vòng nghi vấn

HHT - Sau thời gian tạm ngưng hoạt động kể từ tháng 8, Jeongyeon đã trở lại trong đợt quảng bá single tiếng Anh đầu tay của TWICE "The Feels". Dường như quá trình điều trị phải sử dụng thuốc khiến cơ thể Jeongyeon tích nước và trở nên mũm mĩm hơn. Mừng vì nữ idol đã tái xuất nhưng fan cũng không ngừng lo lắng cho sức khỏe của Jeongyeon.

HHT - Nữ thần Han So Hee chính thức tái xuất cùng bộ phim hành động "My Name" với hình tượng mạnh mẽ và đầy "tả tơi". Ngoài ra, dàn diễn viên nam của phim cũng sẽ khiến bạn phải "để mắt" đến tác phẩm này.