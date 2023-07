Rồng Xanh 2023: "Anna" Suzy giành Thị hậu thuyết phục, Song Hye Kyo ẵm Daesang

HHT - Bộ đôi nữ chính và ác nữ của "The Glory" tiếp tục thắng lớn tại lễ trao giải Rồng Xanh 2023. Kết quả quá dễ đoán khi Lim Ji Yeon giành giải Nữ phụ xuất sắc nhất, Song Hye Kyo trở thành chủ nhân của Daesang năm nay.

Lễ trao giải Blue Dragon Series Awards 2023 (Rồng Xanh 2023) vừa chính thức diễn ra lần thứ 2, trao giải cho hạng mục ở mảng truyền hình và show giải trí. The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) được gọi tên ở đề cử nhiều hạng mục nhất, cũng là tác phẩm thắng lớn tại Rồng Xanh năm nay.

Moon Dong Eun trong The Glory là vai diễn lột xác hoàn toàn về hình tượng trên màn ảnh, cũng là bước nhảy vọt đột phá trong sự nghiệp của "minh tinh châu Á" Song Hye Kyo.

Vai diễn này giúp cô trở thành Thị hậu (Nữ chính xuất sắc nhất) tại Baeksang 2023. Và giờ đây, cũng vai diễn này, Song Hye Kyo chính thức trở thành người giành giải thưởng cao nhất tại Rồng Xanh 2023 - Daesang.

"Tiểu ác nữ" Shin Ye Eun chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cô thể hiện hoàn hảo một Yeon Jin kiêu ngạo, hống hách thời trung học trong The Glory. Nhưng vai diễn giúp Ye Eun chiến thắng là vai nữ chính cool ngầu trong Revenge of Others.

Thăng hạng diễn xuất và cơn sốt từ Anna giúp Suzy chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trở thành tân Thị hậu của Rồng Xanh là cột mốc mới sáng nhất sự nghiệp của Suzy, cũng giúp cô thoát được mác "bình hoa di động" với định kiến idol lấn sân diễn xuất.

Phim truyền hình xuất sắc nhất thuộc về Casino. Ha Jung Woo với Narco Saints là chủ nhân của chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cha Eun Woo, Lee Kwang Soo và Park Jae Chan cùng nhận giải Popularity Award.