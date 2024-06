Rosé BLACKPINK đầu quân cho "phù thủy âm nhạc" Teddy: Có tạo nên đột phá?

HHT - Thông tin Rosé (BLACKPINK) ký hợp đồng với công ty của nhà sản xuất đình đám Teddy - THE BLACK LABEL đang được lan truyền rộng rãi. Động thái này dù khiến người hâm mộ yên tâm về sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ trong tương lai nhưng cũng lo sợ hình ảnh của cô sẽ không có sự bứt phá.

Kể từ khi kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment, 3 thành viên của BLACKPINK lần lượt là Jennie, Jisoo, Lisa mở công ty riêng để tiện triển khai các hoạt động cá nhân. Trong khi đó, Rosé lại im hơi lặng tiếng hơn khi hạn chế đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội cũng như chỉ xuất hiện tại những sự kiện công khai do các thương hiệu tổ chức.

Sáng ngày 18/6, thông tin THE BLACK LABEL đã ký kết thành công hợp đồng với Rosé chính thức được công bố: "Chúng tôi đã ký hợp đồng quản lý với Rosé. Nhà sản xuất Teddy và Rosé đã cùng nhau hợp tác trong thời gian dài nên việc ký kết hợp đồng dựa trên sự tin tưởng sâu sắc dành cho nhau."

THE BLACK LABEL cũng bật mí thêm về việc Rosé đang chuẩn bị ra mắt các sản phẩm mới để gặp gỡ khán giả và sẽ tham gia các hoạt động âm nhạc quốc tế thông qua hãng thu âm toàn cầu. Bên cạnh đó, THE BLACK LABEL cũng sẽ nỗ lực hỗ trợ Rosé tốt nhất trong các lĩnh vực giải trí đa dạng trong tương lai.

Tin đồn về việc Rosé về với "nhãn đen" đã có từ hôm qua, nhưng khi được xác nhận vào hôm nay, cư dân mạng chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều.

Đa số người hâm mộ ủng hộ lựa chọn của Rosé và đặt kỳ vọng vào chất lượng âm nhạc được bảo chứng của "phù thủy âm nhạc" Teddy. Ngược lại, một bộ phận khác bày tỏ lo lắng định hướng nghệ thuật của cô sẽ đi vào lối mòn:

"Rosé đã lựa chọn con đường quá tốt đối với đam mê và sự nghiệp của mình, thật sự rất mong ngóng được nghe album của chị trong thời gian tới."

"Sự trở lại mạnh mẽ của Rosé trong âm nhạc sắp tới rồi!!!"

"Rosé làm việc với dàn producer bên đấy quá quen rồi nên sợ là âm nhạc của chị ấy không còn phá cách hay mới lạ nữa."

THE BLACK LABEL đã lập văn phòng mới tại Seoul với có động thái muốn hoạt động độc lập khỏi công ty mẹ là YG. Tuy nhiên, THE BLACK LABEL vẫn ít nhiều bị chi phối bởi YG Entertainment do công ty này đang là cổ đông lớn.

Tuy nhiên, công chúng vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào các tác phẩm nghệ thuật của giọng ca On The Ground trong tương lai và màn kết hợp độc đáo với "phù thủy âm nhạc" Teddy.

Nhiều người cho rằng quyết định đầu quân cho THE BLACK LABEL của Rosé là bởi cô và Teddy có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Teddy chính là người đứng sau các bản hit của BLACKPINK, đồng thời tham gia quá trình sản xuất âm nhạc cho album ra mắt solo -R- của nữ thần tượng sinh năm 1997.

Gần đây nhất, Rosé đã tham gia thể hiện ca khúc chủ đề cho I-Land 2, một chương trình do Mnet và Teddy hợp tác sản xuất.