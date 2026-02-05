Sinh viên trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM lan tỏa mùa Xuân ấm áp tới cộng đồng

HHTO - Hướng đến tinh thần sẻ chia, tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn trong dịp Tết Bính Ngọ, Câu lạc bộ Kỹ năng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đã tổ chức hoạt động Xuân tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Xuân Vạn An - Phúc Lộc Vạn Toàn” tại Trường Tiểu học Tóc Tiên ở xã Châu Pha.

Với chủ đề “Xuân Vạn An - Phúc Lộc Vạn Toàn” vừa qua, hơn 50 chiến sĩ của Câu lạc bộ Kỹ năng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã triển khai hoạt động ý nghĩa tại xã Châu Pha và Trường Tiểu học Tóc Tiên, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết đến, Xuân về. Tiếp nối hành trình xuân yêu thương, hoạt động “Thắp Tri Ân - Sáng Cội Nguồn” được tổ chức tại Đài liệt sĩ Châu Pha. Trong không khí trang nghiêm, các chiến sĩ đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, qua đó giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và bồi đắp lý tưởng sống cho sinh viên.

Các chiến sĩ đến thăm và đốt nhang tại Đài liệt sĩ Châu Pha.

Không khí Tết càng trở nên rộn ràng với hoạt động “Tết Nhộn Nhịp - Gửi Yêu Thương” tại Trường Tiểu học Tóc Tiên, trong đó có cuộc thi Rung chuông vàng, sân chơi trí tuệ dành cho các bạn học sinh từ lớp 3 - lớp 5 đã thu hút rất nhiều học sinh tham gia.

Trao giải thưởng cuộc thi Rung chuông vàng đến học sinh Trường tiểu học Tóc Tiên.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức 5 gian hàng trò chơi dân gian và sáng tạo, cùng nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ sôi nổi, mang đến tiếng cười giòn giã và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, giúp các em nhỏ cảm nhận trọn vẹn niềm vui ngày Tết cận kề cũng như sự quan tâm, sẻ chia dành cho các em.

Không khí nhộn nhịp với nhiều hoạt động sôi nổi tại Trường Tiểu học Tóc Tiên.

Tiếp đến, chương trình còn thực hiện các phần việc dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan, kết hợp thăm hỏi và trao quà Tết đến các hộ gia đình khó khăn và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Châu Pha, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, đủ đầy và an lành cho mọi nhà.

Trao những phần quà đến các hộ gia đình khó khăn và có công với cách mạng.

Bạn Quang Long chia sẻ: “Em cảm nhận rõ không khí ấm áp và tinh thần nhiệt huyết của các bạn chiến sĩ tham gia tình nguyện năm nay. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui, một mùa Xuân ý nghĩa cho học sinh và các hộ gia đình chính sách, mà còn giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là hành trình để mỗi sinh viên chúng em trưởng thành hơn qua những trải nghiệm cống hiến vì xã hội.”

Quang Long (ở giữa) cùng các bạn Ban chỉ huy.

Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của sinh viên Bách khoa mà còn lan tỏa thông điệp về một mùa Xuân yêu thương, ấm áp, tiếp nối những giá trị nhân văn đến với cộng đồng trong dịp Tết đến Xuân về.