Running Man Vietnam trở lại vào mùa Hè, hé lộ lịch phát sóng - dàn người chơi

Tối 26/6, nhà sản xuất chương trình Running Man Vietnam chính thức công bố poster mùa 2026, đồng thời xác nhận tập đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày 24/7/2026. Trở lại vào mùa Hè - có thời gian sớm hơn so với những mùa trước (mùa 3 lên sóng vào đầu tháng 10/2025), Running Man Vietnam 2026 - Chạy Ngay Đi mang đến thông điệp: "Một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ".

Đáng chú ý, dù thời gian thay đổi nhưng dàn người chơi chính vẫn được giữ nguyên như mùa 2025 gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc. Với màn thể hiện ấn tượng, giữ nhiệt trong suốt 16 tập, các thành viên được đánh giá có sự kết hợp ăn ý, cân bằng giữa yếu tố sức mạnh, chiến thuật, hài hước, và khả năng tạo nên những tình huống bùng nổ. "Chị Ca Nô" Lê Nhân cũng tiếp tục đồng hành trong mùa giải mới trong vai người dẫn chuyện, được khán giả mong chờ sẽ có thời lượng lên sóng dài hơn.

Dàn nghệ sĩ "cứng" của Chạy Ngay Đi 2026.

Sự trở lại của "Gia tộc R" hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn rượt đuổi nghẹt thở, những cuộc đấu trí bất ngờ và vô số khoảnh khắc giải trí đặc trưng đã làm nên thương hiệu. Các thành viên sẽ cùng "khui sít-rịt" khi mỗi điểm dừng chân sẽ mở ra một thế giới, mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một thử thách. Xen giữa những cuộc rượt đuổi, các màn đấu trí và những nhiệm vụ liên tiếp là những khoảnh khắc gắn kết, "chữa lành" và tạo nên tiếng cười đặc trưng của "Gia tộc R". Bên cạnh đó, hành trình năm nay còn hướng đến khám phá nhiều không gian văn hóa và trải nghiệm khác nhau, mang tinh thần trẻ trung, năng động. Ở đó, điều còn lại sau mọi cuộc cạnh tranh không chỉ là chiến thắng mà còn là những ký ức, tình bạn và hành trình trưởng thành của mỗi thành viên.

Không còn khung giờ tối thứ Bảy quen thuộc, Running Man Vietnam 2026 sẽ lên sóng vào tối thứ Sáu hàng tuần.

Ngay khi được "mở khóa cuộc trò chuyện", trên trang cá nhân, các thành viên của "Gia tộc R" đã bày tỏ sự hào hứng, cho biết sẵn sàng tham gia cuộc chạy đua, Quang Tuấn đặt lịch hẹn "bới tô cơm" cùng khán giả vào mỗi tối thứ Sáu. Anh Tú Atus hừng hực khí thế: "Sáu Tút - chiến binh mạnh nhất Gia tộc R đã trở lại rồi đây".

Nhiều khán giả thích thú phân tích sức mạnh của "Tú Tút" thông qua poster: "Gánh cả Gia tộc R trên vai thì em tin sáu Anh Tú Atus mạnh thiệt", "Thấy ôm chân Hai Trấn Thành tình cảm vậy chứ vô show phản Hai nữa nè", "Sáu cười e thẹn dữ sáu e tưởng phải là nụ cười của người phản diện chớ",...