Lan Ngọc bất chấp "biên bản", Quân A.P úp mở về Running Man Vietnam mùa 4

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Những thông tin về chương trình Running Man Vietnam mùa 4 đang được quan tâm, nhất là khi dàn nghệ sĩ chính như Lan Ngọc, Quân A.P... có những bài đăng "ẩn ý" gây thích thú.

Sau khi mùa 3 khép lại thành công, Running Man Vietnam mùa 4 khiến khán giả không khỏi mong chờ, ước sẽ sớm thành hiện thực. Làn sóng ủng hộ này ngày càng dâng cao trong thời gian gần đây, khi dàn nghệ sĩ "trụ cột" của chương trình không ngừng ẩn ý về sự trở lại trong năm 2026.

Những dấu hiệu về Running Man Vietnam mùa 4 khiến khán giả háo hức.

Trên trang cá nhân của mình, những cái tên như Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát đã đăng tải những bài viết làm dấy lên sự nghi ngờ của khán giả. Trong đó, "bóng hồng" duy nhất của chương trình còn đăng cả ảnh và dòng trạng thái nhắc trực tiếp Running Man Vietnam, khiến cư dân mạng phấn khích.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng loạt bài viết về Running Man Vietnam gần đây.
Quân A.P "nhắc khéo" với từ Run trong tên chương trình.
Liên Bỉnh Phát hài hước khẳng định "nói không với biên bản".

Bên cạnh đó, những nghệ sĩ quen thuộc như Anh Tú Atus, Quang Trung... lại chọn đăng bài ẩn ý, úp mở nhưng vẫn không giấu được khán giả. Đặc biệt, Quân A.P còn thả tim dòng trạng thái của Quang Trung như một dấu hiệu cho thấy hội Running Man Vietnam đã trở lại bên nhau.

Quang Trung, Tú Tút đều úp mở nhưng khán giả vẫn hiểu.

Trên TikTok, những video từ dàn nghệ sĩ chương trình cũng đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, sự có mặt của "anh cả" Trấn Thành được xem như lời xác nhận gần như chính thức rằng Running Man Vietnam mùa 4 đang thật sự được triển khai.

Những video tương tác của dàn nghệ sĩ Running Man Vietnam gây sốt.

Đồng thời trên trang chính thức, phía BTC đã đổi ảnh bìa thành Running Man Vietnam năm 2026. Nhiều khả năng, chương trình sẽ được ghi hình trong dịp hè và sẽ lên sóng vào thời điểm cuối năm, giống như mùa 3 đã "làm mưa làm gió" trước đó. Ngoài nhóm 7 nghệ sĩ chính và người dẫn chuyện Lê Nhân, mùa 4 được mong đợi sẽ có dàn khách mời "đỉnh chóp", tạo nên nhiều khoảnh khắc vui nhộn không kém cạnh.

Ảnh bìa mới nhất của trang Facebook chương trình có thông tin năm 2026.
#Running Man Vietnam mùa 4 #Lan Ngọc #Quang Tuấn #Quân A.P #Trấn Thành #Running Man Vietnam #Anh Tú Atus #Quang Trung #Liên Bỉnh Phát

