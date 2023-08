Sắc vóc chuẩn "nam chính ngôn tình" của Ahn Bo Hyun - bạn trai Jisoo BLACKPINK

HHT - Cái tên Ahn Bo Hyun đang trở thành đề tài bàn tán trên mọi diễn đàn sau khi tin tức hẹn hò với Jisoo BLACKPINK nổ ra. Cư dân mạng được dịp trầm trồ trước ngoại hình cực phẩm, chuẩn "nam chính ngôn tình" với phong cách thời trang biến hóa đa dạng của nam diễn viên.

Ahn Bo Hyun (sinh năm 1988) từng có 6 năm học quyền anh và hoạt động với vai trò người mẫu trước khi theo đuổi nghề diễn. Nam tài tử quen mặt với công chúng khi tham gia loạt phim ăn khách Hậu duệ Mặt Trời, My Only Love Song, Itaewon Class, See You in My 19th Life...

Ngoại hình sáng giúp tài tử sinh năm 1988 hóa thân được vào nhiều dạng vai diễn từ dịu dàng, lãng tử cho tới lạnh lùng, khó gần. Ahn Bo Hyun hiện sở hữu Instagram 3,8 triệu followers và kênh YouTube cá nhân với 250 nghìn người theo dõi. Anh chàng chia sẻ các nội dung xoay quanh cuộc sống đời thường như các chuyến du lịch, lịch trình tập luyện thể thao...

Anh chàng sở hữu phong cách đời thường trẻ trung, năng động. Trong các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, tài tử sinh năm 1988 gây thương nhớ với loạt trang phục đậm chất boyfriend material (cụm từ dùng để chỉ những chàng trai có đủ tư chất trở thành mẫu người yêu lý tưởng trong mắt phái đẹp).

Nam diễn viên cũng rất khéo léo khi diện áo sơ mi, đem lại nhiều bất ngờ trong các bản phối khác nhau, khi thì năng động, trẻ trung, lúc thì thanh lịch, lãng tử.

Áo khoác dáng dài cũng là item được nam tài tử ưa chuộng trong tủ đồ.

Trong các tạo hình nhân vật, nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ điển trai lịch lãm khi diện suit.

Xuất hiện tại sân bay, các chương trình truyền hình thực tế, Bo Hyun thường chọn các món đồ thuận tiện để di chuyển, năng động nhưng không kém phần thu hút như quần ngố, áo phông, quần jeans với chất liệu thoải mái.

Trong loạt ảnh hẹn hò vừa được Dispatch công khai sáng 3/8, nam diễn viên cũng diện những item ưa thích trong tủ đồ, khéo léo chọn màu sắc ăn ý với bạn gái Jisoo BLACKPINK.