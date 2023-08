Tin hẹn hò của Jisoo (BLACKPINK) và Ahn Bo Hyun vừa bùng nổ, YG đã vội xác nhận

HHT - Hiện tin tức về mối quan hệ của Jisoo và Ahn Bo Hyun đã trở thành đề tài "nóng" nhất trong cộng đồng người hâm mộ làng giải trí xứ sở Kim chi.

Sáng ngày 3/8, Dispatch khiến công chúng "rần rần" khi bất ngờ đưa tin Jisoo của BLACKPINK đang hẹn hò cùng nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Theo trang báo này, hai người thường gặp nhau tại căn hộ ở Yongsan cũng là khu phức hợp dân cư mà Jisoo đang ở. Chính nam diễn viên Ahn Bo Hyun thường tự lái xe đến nhà nữ idol.

Theo Dispatch, dù bận rộn với việc quay phim See You in My 19th Life và Busan Boys: Sydney Bound trong tháng 7 vừa rồi, Ahn Bo Hyun vẫn dành thời gian cho bạn gái. Thêm vào đó, một người quen cho biết "Jisoo không thường xuyên ở Hàn Quốc nên Ahn Bo Hyun đã sắp xếp lịch trình để phù hợp với Jisoo".

Đáng nói hơn, ngay khi tin tức nổ ra không lâu, YG Entertainment - công ty chủ quản của Jisoo - đã nhanh chóng lên tiếng cho rằng tin tức về mối quan hệ của cặp "trai tài gái sắc" là sự thật. "Ông lớn" YG thừa nhận cả hai nghệ sĩ đang tìm hiểu nhau với một tình cảm tốt đẹp và mong công chúng có thể nhìn nhận họ với cái nhìn ấm áp. Đại diện của FN Entertainment quản lý Ahn Bo Hyun cũng chính thức thừa nhận việc hẹn hò của cả hai.

Đồng thời, một người quen của cả hai người chia sẻ: "Hai người có nhiều điểm chung trong diễn xuất, ca hát và cả thời trang. Cả hai vẫn đang tiếp tục mối quan hệ một cách trưởng thành bằng cách rất quan tâm đến đối phương".

Trước tin tức hẹn hò của nữ idol toàn cầu, BLINK (tên fandom của BLACKPINK) và người hâm mộ của Ahn Bo Hyun đều tỏ ra rất ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc cho chuyện tình của hai người:

"Trời ơi nam thanh nữ tú"

"Chúc chị hạnh phúc, dù vẫn hơi sốc"

"Mình shock thiệt, mà cũng vui vì Jisoo đang hạnh phúc!"

"Ôi điều chỉnh lịch trình để gặp nhau kìa, soft quá đi"

"Hy vọng hai anh chị hạnh phúc ạ!"

Kim Jisoo, sinh năm 1995, là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Ra mắt vào năm 2016, BLACKPINK cùng Jisoo đã gặt hái nhiều thành công và trở thành một "hiện tượng toàn cầu" với những bản hit và phong cách ấn tượng. Nam diễn viên Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, anh trở nên quen mặt với khán giả qua các bộ phim như Tầng lớp Itaewon, Các tế bào của Yumi, My name, See you in my 19th life...