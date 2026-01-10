"Bật mí" Enola Holmes 3: Phá án thì đơn giản, nhưng gặp khó khi giải mã trái tim?

HHTO - Tạm biệt Eleven của “Stranger Things”, Millie Bobby Brown tiếp tục với một vai diễn quen thuộc khác - Enola Holmes. Trong phần phim mới, em gái của Sherlock Holmes không những phải khám phá bí ẩn của những vụ án, mà cả bí ẩn của trái tim.

Bên cạnh Eleven của Stranger Things, Millie Bonnie Bongiovi (tên trước khi lấy chồng là Millie Bobby Brown) còn được biết đến với một vai diễn khá quen thuộc khác là Enola Holmes - cô em gái của thám tử lừng danh Sherlock Holmes - trong phim cùng tên. Câu chuyện của Enola Holmes đã được làm thành hai phần phim, lần lượt lên sóng vào năm 2020 và 2022.

Trong năm 2026 này, phần 3 của Enola Holmes sẽ ra mắt. Quá trình quay phim đã hoàn tất trong năm 2025. Mới đây, Netflix đã tung ra bức ảnh đầu tiên từ Enola Holmes 3, phần nào hé lộ “cao trào” trong câu chuyện sẽ xảy ra trong phần phim mới, cũng để “hâm nóng” sự phấn khích của các fan.

Trong ảnh, có thể thấy Enola Holmes (Millie Bobby Brown) đang ngồi trên giường. Tử tước Tewkesbury (Louis Partridge) đang quỳ gối và tay đang cầm một vật gì đó đưa về phía trước. Nhìn trông như một cái nhẫn, nhưng đó là một bông hoa. Dù vậy, hình dáng của bông hoa dễ liên tưởng đến “nhẫn cỏ”, cùng với tư thế quỳ của chàng Tử tước và vẻ bất ngờ của nàng thám tử, thật khó để không liên tưởng Tewkesbury đang cầu hôn Enola Holmes.

Trong phần phim đầu tiên, Enola quen biết Tewkesbury khi chàng Tử tước bỏ nhà đi bụi, vô tình cứu mạng anh chàng khỏi một vụ ám sát. Sang phần 2, Enola gặp lại Tewkesbury khi anh chàng chính thức kế thừa tước vị của cha mình, trở thành một quý tộc trẻ tuổi nổi tiếng. Cuối phần 2, Enola và Tewkesbury chính thức hẹn hò. Phải chăng sang phần 3, tình cảm giữa cả hai sẽ có một bước ngoặt mới?

Theo như một số thông tin, cuộc phiêu lưu mới trong Enola Holmes 3 sẽ đưa em gái Sherlock Holmes đến quốc đảo Malta. Dù chưa rõ điều gì đã đưa Enola đến nơi xa xôi này, nhưng khi vừa đến nơi cô đã bị cuốn vào một ổ rắn độc. Vừa phải giải quyết vụ án mới phức tạp, Enola vừa phải đối mặt với những giai đoạn tiếp theo trong mối quan hệ của cô với Tewkesbury. Việc phá án có vẻ khá đơn giản với Enola Holmes, nhưng giải mã trái tim thì sao?

Ngoài Millie Bobby Brown và Louis Partridge, Enola Holmes 3 cũng đánh dấu sự trở lại của một số diễn viên quen thuộc từ các phần phim trước như Henry Cavill (Man of Steel) trong vai Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter (Harry Potter) trong vai Eudoria Holmes - mẹ của Sherlock và Enola. Đáng tiếc, có vẻ Sam Claflin vẫn vắng mặt, không thể đưa Mycroft - người con trai cả của nhà Holmes - đoàn tụ với gia đình trong phần 3.

Có vẻ như Sam Claflin (ngoài cùng bên phải) vẫn không trở lại phần 3.

Phản ứng của phần đông netizen về Enola Holmes 3 là tò mò và hào hứng, đặc biệt là các fan của Millie Bobby Brown. Họ vừa nói lời tạm biệt với nhân vật Eleven cũng do cô thể hiện. Mùa 5, cũng là mùa cuối của Stranger Things đã khép lại, với một cái kết mở cho Eleven. Một số fan an ủi nhau rằng nếu Millie Bobby Brown không thể có một cái kết “hạnh phúc trọn vẹn” trong Stranger Things, thì đành gửi gắm sang Enola Holmes vậy.

Enola Holmes 3 dự kiến phát sóng trong năm nay trên Netflix, chưa có ngày cụ thể.

Một số bình luận của netizen:

“Mike biết Mike buồn đó.” (Mike là tên nhân vật do Finn Wolfhard đóng trong Stranger Things)

“Có vẻ như Eleven đã xuyên không và đến đây làm thám tử.”

“Tôi rất thích Enola Holmes, tôi thích phim lấy bối cảnh xưa. Thật vui vì sắp có phần 3!”

“Tôi thích phim trinh thám tội phạm và phim lãng mạn. Tuyệt làm sao, Enola Holmes lại có cả hai.”

“Ôi trời ơi, Enola Holmes 3 trông lãng mạn quá. Khoảnh khắc Tewkesbury cầm bông hoa khiến tôi muốn hét lên.”

“Enola có thể phá các vụ án mạng trong 24 giờ nhưng lại bối rối trước tình yêu. Chưa bao giờ cô ấy gần gũi đến như vậy.”

“Khoan đã, Enola sẽ giải mã chuyện tình yêu? Thôi, bỏ qua. Tôi không thích phim trinh thám có yếu tố lãng mạn.”

“Millie Bobby Brown chỉ đóng phim Netflix thôi sao? Dù vậy tôi vẫn thích cô ấy, xinh và diễn hay mà.”

“Vui vì lại thấy Henry Cavill, nhưng buồn vì vắng Sam Claflin. Tôi muốn thấy các thành viên gia đình Holmes tập hợp đầy đủ và phá một vụ án kinh thiên động địa.”

“Họ đã làm tới phần 3 rồi à? Tôi luôn muốn xem phim này nhưng chưa có dịp, chắc là đã đến lúc phải xem thôi.”