Nhà Trấn Quỷ: Phim kinh dị Top 2 doanh thu phòng vé Thái Lan đổ bộ rạp chiếu Việt

Phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng trên The Ghost Radio, do host Khun Nuad kể lại, với mạch truyện kéo dài suốt 4 phần từ năm 2020 đến 2024, từng bước hé lộ những bí ẩn ngày càng rùng rợn xoay quanh một ngôi nhà và các mối quan hệ hàng xóm đầy nghi vấn. Khi được chuyển thể lên màn ảnh rộng, đạo diễn đã nâng tầm chất liệu gốc thành một thế giới điện ảnh sống động, nơi câu chuyện về một đôi vợ chồng trẻ chuyển vào căn nhà biệt lập rộng lớn với mức giá rẻ như mơ nhanh chóng trượt sang cơn ác mộng.

Trong trailer, những dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện, từ người hàng xóm thực hiện các nghi thức kỳ quái, người phụ nữ bí ẩn thường xuyên dõi mắt qua cửa sổ, cho đến hành vi khó lý giải của nhân viên bảo vệ. Các chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy dần chồng chất, trở thành nỗi ám ảnh tâm lý đè nặng lên người vợ đang mang thai, trong khi người chồng vẫn níu giữ giấc mơ sở hữu mái nhà riêng. Khi sự thật ghê rợn bị phơi bày, cả gia đình bị cuốn vào chuỗi sự kiện làm méo mó hoàn toàn ranh giới của cuộc sống bình yên.

Chia sẻ về lựa chọn dàn diễn viên cho Nhà Trấn Quỷ, đạo diễn cho biết anh cần một “gia đình mới” đúng với tinh thần câu chuyện - những con người không quá trẻ cũng chưa quá già, đang ở giai đoạn bắt đầu xây dựng tổ ấm. Alek Teeradetch mang hình ảnh rất đời của người đàn ông khát khao một mái nhà. Nhân vật nữ chính được xây dựng với nội lực mạnh mẽ chứ không chỉ là nạn nhân, và Kotchabel Sarunrat mang đến nguồn năng lượng tươi mới, sáng sủa cùng sự “chưa bị đóng khung” của một gương mặt điện ảnh lần đầu chạm ngõ.

Đạo diễn cho biết thêm, những phân cảnh tình cảm có cường độ cảm xúc rất cao nhưng luôn được thực hiện theo chuẩn mực an toàn và chuyên nghiệp. Theo đạo diễn, xuyên suốt bộ phim, mọi nhân vật đều chiến đấu để bảo vệ “ngôi nhà” của mình - đây không chỉ là nơi chốn, mà còn là không gian tinh thần và trái tim, nơi con người buộc phải đứng lên khi bị đe dọa.

Ngoài ra, lấy cảm hứng từ các giai đoạn khác nhau của một cơ thể sau khi qua đời, hồn ma trong phim xuất hiện với nhiều trạng thái biến đổi, tạo cảm giác bất an và rùng rợn kéo dài. Ê-kíp kỹ xảo đã sử dụng bốn diễn viên khác nhau cho vai hồn ma, trong đó Bowkylion là nhân vật trung tâm, kết hợp cùng ba cơ thể có hình dáng khác biệt, góp phần tạo nên hình ảnh ma quái đa dạng và ám ảnh.