Tác giả Conan đã có kế hoạch cho đoạn kết hoành tráng, cặp ShinRan sẽ hạnh phúc?

Tại sự kiện thường niên Cùng Trò Chuyện Với Gosho Aoyama (Let’s Talk with Gosho Aoyama-sensei) diễn ra vào ngày 3/1 vừa qua, tác giả Gosho Aoyama đã chính thức khẳng định ông đã chuẩn bị sẵn phần kết cho bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan. Thông tin này mang lại niềm vui lớn cho hàng triệu người hâm mộ đã theo dõi thương hiệu này suốt gần 30 năm, đặt hy vọng về một cái kết trọn vẹn sau thời gian dài chờ đợi.

Gosho Aoyama đã sẵn sàng để kết thúc truyện Thám Tử Lừng Danh Conan.

Trong buổi giao lưu, "cha đẻ" Conan cho biết dù mạch truyện chính sẽ được khép lại một cách hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, các bộ phim điện ảnh Conan vẫn tiếp tục sản xuất hàng năm như một truyền thống riêng biệt. Ông nhấn mạnh rằng phim điện ảnh đã trở thành "thế giới song song" được lên kế hoạch từ nhiều năm trước, và sẽ ra mắt khán giả vào mỗi tháng 4 mà không ảnh hưởng đến tiến trình bản truyện.

Ngoài ra, Gosho Aoyama còn hé lộ bộ phim thứ 29 mang tên Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ dự kiến công chiếu ngày 10/4/2026, và phần phim kỷ niệm 30 năm thương hiệu Conan "tung hoành" màn ảnh rộng đã bắt đầu sản xuất từ sớm.

Các phần điện ảnh Conan vẫn sẽ được ra mắt thường niên dù truyện kết thúc.

Trước đó, Gosho Aoyama từng nhiều lần chia sẻ về cái kết của bộ truyện. Trong cuộc trò chuyện với tác giả One Piece - Eiichiro Oda năm 2022, ông tiết lộ: "Tôi đã vẽ storyboard cho chương cuối cùng khoảng 5 năm trước, vì lo lắng về sức khỏe đột ngột. Đó chỉ là bản nháp tạm thời, nhưng các chi tiết chính đã được quyết định". Ngoài ra, ông cũng từng xoa dịu người hâm mộ rằng cặp đôi Shinichi Kudo - Ran Mouri (hay ShinRan) sẽ có cái kết đẹp.

Shinichi Kudo và Ran Mouri sẽ có cái kết đẹp sau thời gian dài bị chia cắt.

Hiện tại, thương hiệu Thám Tử Lừng Danh Conan đang đi đến những cao trào đáng chú ý. Phe Tổ chức Áo đen đang dần dần lộ diện toàn bộ, và những dấu hiệu của "ông trùm" Renya Karasuma cũng đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu giữa phe Conan, cảnh sát cùng bọn Áo đen chắc chắn sẽ vô cùng mãn nhãn và đáng trông chờ, mang đến dấu chấm hết tuyệt hảo cho một trong những cái tên "quốc dân" của nền văn hóa đại chúng Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung.