Sao Việt "đánh tiếng" trở lại showbiz: BigDaddy "sang nhờ vợ", HIEUTHUHAI ẩn ý chia tay

HHT - Cách thông báo trở lại đường đua âm nhạc của các nghệ sĩ luôn là điều khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”, đặc biệt là với những sao thích chơi chiêu khiến fan "thót tim".

BigDaddy

Mới đây, BigDaddy đã thông báo về sự trở lại của mình trên ứng dụng Threads khiến fan thích thú vì độ “bắt trend” nhanh chóng. Màn thông báo độc lạ của BigDaddy còn được bà xã đăng lại trên Facebook, kèm theo đó là màn "chất vấn" vì đăng bài trên nền tảng mạng chỉ mới có hơn 9000 người theo dõi.

Bích Phương

Sau khoảng thời gian dài “ở ẩn”, Bích Phương bỗng đăng dòng trạng thái “Bích Phương sắp trở lại” trên facebook. Dù chưa biết là sự thật hay chỉ là “một cú lừa”, nhưng người hâm mộ hy vọng giọng ca sinh năm 1989 sẽ nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, màn đáp trả của Bích Phương khiến khán giả vừa hụt hẫng, vừa... buồn cười. Ngoài những bản hit bắt tai, Bích Phương còn tạo ấn tượng với khán giả bằng sự duyên dáng có phần “ngô nghê”.

HIEUTHUHAI

Trước khi ra mắt MV Không Thể Say, HIEUTHUHAI đăng dòng trạng thái “mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời…” khiến dân tình ngỡ anh chàng vừa tan vỡ chuyện tình cảm.

Vài ngày sau đó, HIEUTHUHAI đã thay ảnh đại diện mới, khẳng định đây chỉ là động thái nhằm quảng bá cho MV Không Thể Say sắp ra mắt. Giọng ca Ngủ Một Mình khiến người hâm mộ có một phen “hú vía”, netizen không thể ngờ anh chàng lại dùng chiêu độc lạ này để thông báo sự trở lại của mình.

Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP từng bỗng dưng thay ảnh đại diện đen không có chú thích gì thêm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Một fan bất ngờ chia sẻ, nếu chỉnh độ phơi sáng của tấm ảnh thì sẽ thấy được dòng thời gian trên ảnh là 25/04/22. Ngay sau đó, nhiều khán giả cũng cho rằng việc bất ngờ có động thái lạ trên fanpage chỉ là dấu hiệu thông báo nam ca sĩ sắp comeback chứ không phải gia đình gặp chuyện buồn như mọi người đồn đoán. Kết quả đúng như dự đoán, Sơn Tùng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc There’s No One At All.