Loạt hiện tượng thiên văn đáng chú ý đầu năm mới: Đón chờ "tiệc Trăng máu"

HHTO - Từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, bầu trời đêm sẽ trở nên đặc biệt sôi động khi hàng loạt hiện tượng thiên văn thú vị lần lượt xuất hiện. Không chỉ là những “cuộc hẹn” hiếm gặp giữa các hành tinh, khoảng thời gian này còn ghi nhận nguyệt thực toàn phần và mưa sao băng - những sự kiện luôn thu hút sự quan tâm của người yêu bầu trời đêm.

Ngày 24/2: Mặt Trăng xuất hiện gần cụm sao Pleiades

Vào tối 24/2, Mặt Trăng sẽ di chuyển đến vị trí gần cụm sao Pleiades (Thất Nữ). Hiện tượng này có thể quan sát rõ sau khi trời tối hẳn, đặc biệt đẹp trong điều kiện trời quang mây. Với mắt thường hoặc ống nhòm nhỏ, người quan sát đã có thể nhìn thấy cụm sao nổi tiếng nằm sát bên ánh trăng.

Ngày 27/2: Sao Kim và Sao Thủy hội ngộ

Ngay sau hoàng hôn ngày 27/2, Sao Kim và Sao Thủy sẽ xuất hiện khá gần nhau trên bầu trời phía Tây. Đây là một trong những dịp hiếm hoi hai hành tinh này đứng cạnh nhau đủ gần để quan sát cùng lúc. Trong đó, Sao Kim nổi bật với độ sáng cao, còn Sao Thủy xuất hiện thấp hơn gần đường chân trời.

Ngày 28/2: Sáu hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời đêm

Đêm 28/2 được xem là thời điểm đáng chú ý khi sáu hành tinh có thể được quan sát gần như cùng lúc, nằm dọc theo mặt phẳng hoàng đạo. Dù không hoàn toàn thẳng hàng tuyệt đối, hiện tượng này vẫn tạo nên cảm giác đặc biệt khi nhiều hành tinh xuất hiện trong cùng một khoảng không gian quan sát.

Ngày 3/3: Nguyệt thực toàn phần - Trăng máu

Rạng sáng 3/3 sẽ diễn ra nguyệt thực toàn phần, khi Mặt Trăng đi sâu vào vùng bóng tối của Trái Đất và chuyển sang màu đỏ sẫm. Đây là hiện tượng còn được gọi là “Trăng máu”. Người quan sát có thể theo dõi hiện tượng này bằng mắt thường mà không cần thiết bị bảo vệ chuyên dụng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 9/3: Sao Kim tiến gần Sao Thổ

Tối 9/3, Sao Kim tiếp tục gây chú ý khi tiến sát Sao Thổ. Hai hành tinh với độ sáng và đặc điểm hoàn toàn khác nhau sẽ tạo nên khung cảnh đối lập thú vị trên bầu trời đêm. Hiện tượng này có thể quan sát vào buổi tối, trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đêm 13 - rạng sáng 14/3: Mưa sao băng Gamma Normids đạt cực điểm

Khép lại chuỗi hiện tượng là mưa sao băng Gamma Normids đạt cực điểm vào đêm 13 và rạng sáng 14/3. Dù không phải là trận mưa sao băng lớn trong năm, người quan sát vẫn có cơ hội bắt gặp những vệt sáng lóe lên trên bầu trời khi quan sát ở khu vực tối, ít ô nhiễm ánh sáng.