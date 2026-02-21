Vì sao mùng 5 Tết được gọi là ngày “Phá Ngũ”? Nên và không nên làm những gì?

HHTO - Mùng 5 Tết Âm lịch thường được gọi là ngày “Phá Ngũ” theo quan niệm từ xưa ở một số nền văn hóa phương Đông. Tên gọi này có nghĩa thế nào, trong ngày mùng 5 Tết thì nên và không nên làm những việc gì?

Trong dịp Tết Âm lịch, mùng 5 thường được gọi là ngày “Phá Ngũ”. Cách gọi này được sử dụng ở nhiều địa phương tại một số nước Đông Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia…

Chữ "phá" ở đây có nghĩa là "phá vỡ", và "ngũ" là 5, khớp với ngày mùng 5 Tết. Đây được coi là ngày mà các điều "kiêng kỵ" của dịp Tết được chính thức dỡ bỏ, như kiêng quét nhà, đổ rác, giặt giũ… Tất nhiên, trong thời hiện đại thì nhiều gia đình đã quét nhà, đổ rác từ ngày mùng 2, mùng 3, như vậy cũng không sao cả.

Về văn hóa, ngày "Phá Ngũ" còn được coi là ngày "phá bỏ" 5 cái nghèo: Về trí tuệ, về học hành, về văn chương, về cuộc sống, về tình bạn.

Còn về ý nghĩa, "Phá Ngũ" không phải là "ngày xấu" như niềm tin ở một số nơi từ xưa (ở Việt Nam, ngày xưa cũng có quan niệm ngày mùng 5 là "ngày xấu"), mà được coi là ngày chuyển tiếp, từ việc nghỉ ngơi của Tết Nguyên đán sang hành động cho một năm trước mắt.

Dù có "kiêng quét nhà" rất nghiêm thì đến mùng 5 Tết cũng nên quét dọn rồi. Ảnh minh họa: BClean.

Theo quan niệm dân gian, trong ngày mùng 5, việc ăn những món được gói lại (như bánh bao) sẽ mang lại may mắn vì có ý nghĩa giống như "gói tài lộc" và "khóa điều tiếng". Những món bánh kẹo hình thỏi vàng hoặc trông tròn trịa cũng được ưa thích. Các gia đình cũng nên quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đổ rác - tượng trưng cho việc xua đuổi những điều không tốt.

Còn những việc nên tránh là vay mượn tiền hoặc tranh cãi, mà thực ra những việc này thì dù ngày nào cũng nên cố gắng tránh là hơn. Ngoài ra, dù ngày mùng 5 được coi là ngày bắt đầu hoạt động nhưng người xưa cũng cho rằng nên tránh làm việc nhiều, vì đầu năm thì nên chú trọng sự cân bằng chứ không phải làm việc đến mệt.

Làm và ăn bánh bao trong ngày mùng 5 Tết cũng được coi là giúp tăng vận may, giảm "thị phi". Ảnh minh họa: June Xie/ Delish.

Nhìn chung, “Phá Ngũ” có thể được hiểu đơn giản là ngày dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống và đặt mục tiêu cho năm mới, chủ yếu mang ý nghĩa giúp tinh thần thoải mái khi hết kỳ nghỉ Tết và bắt đầu một chu kỳ làm việc, học tập như bình thường.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.