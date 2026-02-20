Những tuổi nào “xung khắc” nhất với năm Bính Ngọ 2026? Cần lưu ý những gì?

HHTO - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là có năng lượng mạnh khi đây là năm "Song Hỏa" nhưng mệnh Thủy. Theo quan niệm từ xưa ở phương Đông, một số tuổi dễ “xung” với năm nay, trong đó không chỉ có "tứ hành xung". Vậy đó là những con giáp nào, dễ "xung khắc" ra sao và nên làm gì để cân bằng hơn?

Theo quan niệm từ xưa ở phương Đông, mỗi năm có những tuổi "hợp" và "xung" với con giáp của năm đó.

Trong năm Bính Ngọ 2026, ngoài những con giáp thuộc "tứ hành xung" với Ngọ thì còn có một tuổi nữa cũng được coi là "xung khắc", đó là tuổi Sửu. Vậy mỗi tuổi cần lưu ý điều gì?

Tuổi Tý: Có thể phải chịu áp lực trong công việc, kế hoạch, hoặc có những va chạm trong các mối quan hệ. Đây là tuổi khắc mạnh nhất với năm Ngọ vì Tý và Ngọ nằm đối diện nhau trên vòng tròn con giáp. Người tuổi Tý vốn thiên về tính toán, thận trọng, nên khi gặp nhịp độ nhanh của năm Ngọ thì thường thấy khó kiểm soát. Vì vậy, nên tránh quyết định vội vàng, nhất là chuyện tiền bạc hoặc thay đổi công việc, đồng thời cần giao tiếp rõ ràng để hạn chế hiểu lầm.

Tuổi Tý và Ngọ được cho là xung khắc mạnh nhất, theo quan niệm từ xa xưa. Ảnh: HHT.

Tuổi Ngọ: Bước vào năm bản mệnh, những người tuổi Ngọ thường dễ chịu áp lực từ chính kỳ vọng của bản thân. Người tuổi Ngọ có xu hướng đặt mục tiêu cao nên dễ rơi vào trạng thái bị căng thẳng nếu không điều tiết. Năm 2026 đem đến nhiều cơ hội đối với những người tuổi Ngọ, nhưng cũng đòi hỏi sự cân bằng về tâm lý, giữ nhịp sinh hoạt ổn định, không ôm đồm.

Tuổi Sửu: Tuy không thuộc nhóm "tứ hành xung" nhưng lại thuộc cặp "lục hại" với Ngọ, nên dễ xung khắc trong các mối quan hệ thân quen hoặc môi trường làm việc. Người tuổi Sửu vốn thích làm việc kiểu "chậm mà chắc" nên dễ cảm thấy xáo trộn trong năm Ngọ với những thay đổi nhanh. Sự linh hoạt điều chỉnh kế hoạch và chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ sẽ giúp những người tuổi Sửu cảm thấy "dễ thở" hơn.

Tuổi Mão và Dậu: Cũng thuộc nhóm "tứ hành xung" với Ngọ nhưng được coi là chịu "va chạm" nhẹ hơn, chủ yếu gặp cạnh tranh trong công việc. Những người tuổi Mão và Dậu nên lưu ý cách ứng xử, tránh nóng nảy mà cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ, không phản ứng vội vàng.

Nhóm "tứ hành xung": Tý - Ngọ - Mão - Dậu. Ảnh: HHT.

Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia phong thủy cũng nhấn mạnh rằng đây là quan niệm từ xưa, không phải dự báo khoa học, và "xung khắc" cũng không đồng nghĩa với xui xẻo. Đây chỉ giống như một lời nhắc để mỗi người cẩn thận hơn, những tuổi được gọi là "xung" thì nên cân nhắc kỹ hơn trong các quyết định và điều độ hơn trong nhịp sống hằng ngày. Ngoài ra, người xưa cũng cho rằng làm nhiều việc tốt, việc thiện cũng sẽ giúp mỗi người có cuộc sống tích cực hơn, gặp nhiều may mắn hơn.

Và nói chung, dù là tuổi nào thì mỗi người cũng vẫn nên giữ sự linh hoạt, chủ động trong hành động và suy nghĩ. Như vậy thì năm nào cũng sẽ có xu hướng tốt đẹp hơn.

