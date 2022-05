Sau 7 tháng im lặng, Kim Seon Ho cuối cùng đã mở lời tâm sự khiến các fan xúc động

HHT - Lần đầu tiên sau 7 tháng trời mất hút, Kim Seon Ho đã mở lời tâm sự trên Instagram khiến các fan vô cùng xúc động.

Mặc dù chỉ đóng nam thứ trong Start-Up nhưng sức hút của Kim Seon Ho đã vượt qua nam chính Nam Joo Hyuk, nhận được nhiều quan tâm và tình cảm của khán giả. Sau đó, danh tiếng Kim Seon Ho một đường thẳng tiến khi trong năm 2021, anh đóng nam chính trong Hometown Cha Cha Cha. Bộ phim thành công rực rỡ, Kim Seon Ho có lượng fan đông đảo trên toàn châu Á và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nam thần Hàn Quốc mới.

Nào ngờ, ngay khi Hometown Cha Cha Cha vừa kết thúc, một người tự xưng là bạn gái cũ đã tung tin về một “nam diễn viên đình đám họ K” rằng anh là người tệ bạc, hai mặt, ép cô phá thai… Cư dân mạng Hàn Quốc ngay lập tức khoanh vùng và chĩa mũi dùi vào Kim Seon Ho. Trước ồn ào, Kim Seon Ho chỉ xin lỗi rồi im lặng.

Khi đó, sự nghiệp của Kim Seon Ho tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết ngay khi vừa nở rộ. Các hãng quảng cáo “cất poster”, chương trình truyền hình 2 Days and 1 Night Kim Seon Ho vốn tham gia từ trước bị khán giả yêu cầu anh phải rời khỏi… Ban đầu, Kim Seon Ho có ba bộ phim điện ảnh chuẩn bị khởi quay, nhưng cuối cùng Dog’s Day và Dating At Two O’clock đổi diễn viên, chỉ còn Sad Tropics ở lại cùng anh.

Sau đó, dư luận đảo chiều khi Dispatch “minh oan” cho Kim Seon Ho bằng một loạt bài viết. Dispatch tiết lộ rằng việc bỏ đứa bé là do cả hai đồng thuận chứ không phải Kim Seon Ho ép buộc. Ngược lại, anh còn động viên và an ủi bạn gái. Dispatch cho biết thêm cô bạn gái thường lén Kim Seon Ho đi gặp gỡ những chàng trai khác nhiều lần, do bị tổn thương nên nam diễn viên mới đề nghị chia tay.

Kể từ sau scandal, Kim Seon Ho dường như mất hút. Ngày 8/5 trùng với sinh nhật của Kim Seon Ho, và anh đã bất ngờ tặng các fan một “món quà”. Sau một thời gian dài, Kim Seon Ho đã đăng một bức ảnh bầu trời tuyệt đẹp, với sắc xanh cùng đám mây ráng hồng, và một Mặt Trăng khuyết trên Instagram.

Kèm theo đó, nam diễn viên viết:

“Tôi rất xin lỗi vì những thiếu sót của bản thân đã khiến các bạn trải qua khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc của các bạn gửi đến trong ngày sinh nhật này, xin cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ ghi nhớ lời chúc của các bạn và trở thành một diễn viên có thể báo đáp sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho.”

Việc lên tiếng sau một thời gian dài, dù chỉ mới là bài viết trên Instagram, nhưng đã làm các fan rất vui mừng và xúc động, bởi Kim Seon Ho dường như đã phần nào cân bằng lại sau những ồn ào. Theo như nội dung bài viết, Kim Seon Ho khẳng định gián tiếp rằng mình sẽ tiếp tục diễn xuất và nỗ lực hơn, để mang đến nhiều vai diễn hay, để đáp lại sự ủng hộ của khán giả. Như vậy có nghĩa là các fan sẽ còn được xem nhiều phim mới của Kim Seon Ho trong tương lai.

Hiện tại, dự án trong tầm ngắm đáng hóng của Kim Seon Ho có Sad Tropics - được đạo diễn bởi người đã làm nên The Witch, Night in Paradise… Sad Tropics là bộ phim được nhắm tới Liên hoan phim Venice năm 2022. Bộ phim kể về câu chuyện của một chàng trai là võ sĩ quyền anh, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Philippines. Một ngày nọ, anh đến Hàn Quốc để tìm người cha đã bỏ rơi mình.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Seon Ho. Sad Tropics đã được khởi quay vào cuối năm 2021, gần đây đã hoàn thành các cảnh quay ở Thái Lan sau một thời gian ghi hình. Khi từ Thái Lan trở về, Kim Seon Ho đã bị vây kín bởi truyền thông và các fan, chứng tỏ sức hút và độ nổi tiếng của anh vẫn không hề giảm sút.