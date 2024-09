Sau bão Yagi, miền Bắc sắp đón đợt gió Đông Bắc, nhiệt độ Hà Nội giảm bao nhiêu?

HHT - Bão Yagi (bão số 3) đã đi qua và bầu trời ở miền Bắc lại hửng dần lên, dù vẫn có mưa sau bão. Nhưng nhiệt độ sẽ chỉ tăng ít, vì miền Bắc sắp đón một đợt gió Đông Bắc, khiến trời lại chuyển mát.

Sau khi đi qua nhiều tỉnh thành ở nước ta và gây thiệt hại lớn, bão Yagi (bão số 3) đã suy yếu và tan dần. Vào trưa nay, 8/9, tàn dư của bão Yagi ở khu vực Tây Bắc Bộ của nước ta, dự báo sẽ tan hoàn toàn vào ngày mai ở Lào, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Bão tan nhưng trong hôm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn có mưa sau bão, ở mức mưa vừa đến mưa to, một số nơi có mưa rất to. Nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc tăng nhẹ. Chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Một số tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh có nhiệt độ tương tự hoặc cao hơn một chút. Khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn… thì nhiệt độ thấp hơn, không đến 30oC.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai, 9/9, ở các tỉnh thành Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có thể tăng 1 - 3oC nữa.

Từ khoảng đêm 9/9 đến rạng sáng 10/9, dự báo Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón một đợt gió Đông Bắc. Trời chuyển gió khiến nhiệt độ ở các khu vực này giảm 3 - 4oC hoặc nhiều hơn. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày có khả năng chỉ ở mức 31 - 32oC, các tỉnh thành khác có nhiệt độ chênh lệch 1 - 2oC.

Ở thời điểm này, gió Đông Bắc vẫn ở mức nhẹ, trong ngày có thể hơi lệch thành Đông - Đông Bắc hoặc Tây Bắc, tuy nhiên vẫn khiến nhiệt độ ở nhiều khu vực tại miền Bắc được duy trì ở mức vừa phải trong khoảng 2 - 3 ngày, trời mát.

Trong những ngày có gió Bắc và nói chung là trong cả tuần này, miền Bắc vẫn có mưa rải rác, một số nơi có dông, khu vực Tây Bắc Bộ có thể có mưa to đến rất to.

Ở những nơi có mưa nhiều, dễ ngập lụt, sạt lở đất…, người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng để giữ an toàn.