Sau đợt nắng nóng gay gắt, dự báo mưa dông ở miền Bắc sẽ có cường độ lớn

Ngày 10/8, ở Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%. Từ ngày 11/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Khu vực từ Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới với cường độ giảm dần. Từ khoảng ngày 11/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 10 đến 18/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kỳ từ đêm 10-14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ giảm, tuy nhiên, những ngày đầu xuất hiện mưa cảm giác oi bức vẫn xuất hiện. Đến khoảng ngày 14-15/8, mưa nhiều nhiệt độ giảm, nền nhiệt phổ biến còn 30-31 độ, cảm giác dịu mát rõ rệt hơn. Trong khi đó tại khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 12-13/8, nắng nóng có khả năng dịu dần. Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 9 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên các địa phương sẽ đối mặt với các đợt mưa lớn. Nguy cơ gắn liền là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi nên cần phải cảnh giác ở mức cao. Lý giải nguyên nhân vì sao những tháng vừa qua mới là giai đoạn chuyển pha từ Elnino sang trung tính nhưng thời tiết đã diễn biến rất bất thường, ông Khiêm cho biết, tháng 6 - 7 là tháng mùa mưa chính ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa trung bình trong 2 tháng này chiếm khoảng 30 - 35% tổng lượng mưa của năm. Ngoài ra, đây là giai đoạn chuyển từ pha nóng (El Nino) sang trạng thái trung tính nên hệ thống khí quyển toàn cầu có sự biến động lớn và làm cho quy luật thời tiết trên thế giới cũng như tại Việt Nam có sự xáo trộn, gây ra mưa lũ bất thường hơn.