Sau hôn lễ của quý tử nhà Beckham sẽ là "siêu đám cưới" của Jennifer Lopez và Ben Affleck?

Nhân vật nữ được yêu thích nhất trong loạt phim "Những Chàng Trai Năm Ấy" (To All The Boys I've Loved Before) không phải là nữ chính Lara Jean, mà là em gái cô ấy - Kitty. Và Kitty đã sẵn sàng quậy tung Seoul với phần phim riêng mang tên "XO, Kitty".