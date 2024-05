Sau Taylor Swift và Dua Lipa, đến lượt Billie Eilish là "nạn nhân" của Pitchfork

HHT - Trang phê bình âm nhạc Pitchfork chấm số điểm trung bình cho album "Hit Me Hard and Soft" của Billie Eilish khiến nhiều người hâm mộ bức xúc.

Billie Eilish vừa chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 mang tên Hit Me Hard and Soft. Lần trở lại này của giọng ca bad guy được đón nhận nhiệt tình bởi cộng đồng yêu nhạc. Album đã đạt tới hơn 72 triệu lượt nghe trên Spotify chỉ trong ngày đầu ra mắt và được dự đoán sẽ lọt Top 2 BXH Billboard 200 tuần sau.

Mới đây, trang đánh giá âm nhạc Pitchfork đã chấm cho Hit Me Hard and Soft điểm trung bình là 6.8. “Mỗi bài hát trong album này đều có những chi tiết đáng nghe, nhưng việc nhấn mạnh vào các đoạn cao trào và Ballad lại làm mất đi sự liền mạch. Sự kết hợp sống động giữa các loại nhạc cụ chỉ khiến trải nghiệm nghe thú vị nhưng lại không mang tính nghệ thuật, những bản phối rất “sạch” phải tranh giành, chen chúc với những đoạn nhạc sôi động quá mức. Những yếu tố này triệt tiêu lẫn nhau khiến 'Hit Me Hard and Soft' trở thành một sản phẩm tốt nữa đến từ Finneas và Billie nhưng vẫn chưa đủ để được công nhận là một kiệt tác.”, Pitchfork nói về album mới của Billie Eilish.

Dù vậy, Hit Me Hard and Soft vẫn nhận được nhiều lời khen từ những nhà phê bình khác. Số điểm của album trên một số trang báo khác: The Independent 100/100, The Telegraph 100/100, The Guardian 4/5, NME 4/5, The Standard 5/5. Hit Me Hard and Soft được cho là ứng cử viên sáng giá cho mùa giải Grammys tiếp theo, đặc biệt là ở hạng mục Album của năm.

Đây không phải là lần đầu tiên trang phê bình Pitchfork đưa ra số điểm khiến nhiều người trong cộng đồng yêu nhạc "nóng mắt". Trong năm 2024, album The Tortured Poets Department của Taylor Swift và Radical Optimism của Dua Lipa đều nhận về con điểm 6.6 từ trang phê bình này.

Với số điểm 6.8 của album Hit Me Hard and Soft, nhiều người càng tỏ ra quan ngại với các nhận xét và lời bình đến từ Pitchfork. Một số người hâm mộ đã nhắc lại số điểm "huyền thoại" 5.5 cho album Born To Die (2012) của Lana Del Rey. Số điểm này vướng vào làn sóng tranh cãi dữ dội và phải đến hơn 9 năm sau, Pitchfork mới “chấm phúc khảo” cho album Born To Die số điểm 7.8.