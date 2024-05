Cạnh tranh với Taylor Swift, Billie Eilish bị mỉa mai "nói một đằng, làm một nẻo"

HHT - Tranh cãi giữa người hâm mộ Billie Eilish và Taylor Swift đang được quan tâm hơn bao giờ hết sau khi Billie phát hành album phòng thu thứ 3 có tựa đề "Hit Me Hard And Soft".

Người hâm mộ hai nữ nghệ sĩ vốn đã có hiềm khích trước đó kể từ khi Billie Eilish phê phán các nghệ sĩ ra nhiều phiên bản album, đặc biệt là đĩa than (vinyl), gây tổn hại tới môi trường. Ngay trong ngày giọng ca Gen Z "thả xích" album mới, Taylor Swift đã cho ra mắt 3 phiên bản đĩa đơn kỹ thuật số của album The Tortured Poets Department, động thái được nhiều người cho rằng nữ ca sĩ muốn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 tuần tới. Điều này khiến ngôi sao sinh năm 1989 bị chỉ trích cố tình chèn ép đàn em.

Sáng ngày 20/5 (giờ Việt Nam), Billie Eilish đã phát hành thêm phiên bản mới độc quyền tại Hoa Kỳ cho album Hit Me Hard And Soft, chỉ bao gồm giọng hát và không có nhạc cụ. Cô cũng có mặt tại các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị Walmart để ký tên vào những album bất kỳ trên kệ hàng. Cư dân mạng nghi vấn đây là chiến lược cạnh tranh của Billie Eilish nhằm gia tăng doanh số, tăng tốc giành lấy vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 tuần tới.

Trước đó, HITS Daily Double dự đoán album sẽ ra mắt ở vị trí Top 2 với 240K - 260K bản, đối đầu trực tiếp với album The Tortured Poets Department. Trang tin này cho biết việc Taylor ra mắt phiên bản kỹ thuật số mới "có vẻ như nhằm mục đích giữ album ở vị trí số 1 và điều này chặn Billie Eilish khỏi ngôi vương". Họ đồng thời dẫn lời một thành viên trong đội ngũ của cô nàng nói rằng "Billie thực sự không quan tâm nhiều về vị trí của mình trên các bảng xếp hạng".

Giọng ca What Was I Made For? lúc này nhận về nhiều lời mỉa mai từ các Swifties vì "nói một đằng, làm một nẻo". Fan của Taylor cho rằng dù chia sẻ không quan tâm tới thứ hạng trên các bảng xếp hạng nhưng ê-kíp của Billie vẫn dùng chiêu trò để thúc đẩy doanh số, hay việc nữ ca sĩ chỉ trích người khác phát hành nhiều phiên bản album nhưng sau đó lại làm điều tương tự.

Hiển nhiên, người hâm mộ giọng ca Gen Z đã lên tiếng bảo vệ Billie Eilish. Họ cho rằng việc phát hành nhiều phiên bản nhằm leo hạng là điều bình thường, các nghệ sĩ có quyền cạnh tranh công bằng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Ngoài ra, nhiều khán giả mong người hâm mộ hai bên không làm căng thẳng vụ việc, vô tình ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai nghệ sĩ.