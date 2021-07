Selena Gomez, Camila Cabello cùng gây sốc với ngoại hình "mũm mĩm": Chuyện gì đã xảy ra?

HHT - Loạt ảnh mới của Selena Gomez và Camila Cabello thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngoại hình khác lạ của cả hai khiến nhiều người suýt không nhận ra.

Những hình ảnh dạo phố cùng em gái mới đây của nữ ca sĩ Camila Cabello khiến netizen ngỡ ngàng. Những người yêu mến vẻ ngoài quyến rũ của giọng ca Havana bày tỏ sự thất vọng vì ngoại hình khác lạ của nữ ca sĩ.

Sau khi công khai hẹn hò với Shawn Mendes, Camila liên tục xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa đến ngạc nhiên. Những hình ảnh mới nhất này của Camila càng khiến dân mạng tin vào tin đồn nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng với bạn trai.

Ngày 7/7, Selena Gomez cũng khiến cộng đồng mạng bỡ ngỡ vì ngoại hình khác lạ. Nữ ca sĩ được bắt gặp đi chơi cùng hội bạn thân trên du thuyền. Selena búi tóc gọn gàng, để mặt mộc nhưng gương mặt bầu bĩnh của cô khiến netizen sửng sốt.

Tương tự Camila, Selena nhận về không ít những bình luận chê bai ngoại hình của một bộ phận netizen "kém duyên". Fan của Selena đã vô cùng tức giận trước hành động này. Hơn ai hết, người hâm mộ của nữ ca sĩ hiểu rõ về tình trạng tăng cân mất kiểm soát của Selena là do tác dụng phụ của thuốc.

Selena Gomez mắc bệnh Lupus ban đỏ và trầm cảm. Giọng ca Good For You từng chia sẻ quá trình dùng thuốc và điều trị sẽ xảy ra tác dụng phụ khiến cô dễ tăng và sụt cân. Vì vậy, người hâm mộ không quá bất ngờ trước hình ảnh mới của thần tượng. Thay vào đó, fan của Selena cảm thấy an tâm khi thấy nữ ca sĩ vui vẻ, thoải mái bên bạn bè.

Dương Nhung (tổng hợp)