Selena Gomez khóc nghẹn khi hát hit "Lose You To Love Me": Chuyện gì đã xảy ra?

HHT - Trong một clip TikTok mới đây, Selena Gomez vừa đệm đàn vừa thể hiện ca khúc "Lose You To Love Me". Nữ ca sĩ cũng chia sẻ những câu chuyện đằng sau bản hit đình đám này.

Nữ ca sĩ ăn mặc giản dị, diện một chiếc áo nỉ màu xám và tóc được búi lên sau đầu. Khi đến đoạn cuối của đoạn video, Selena Gomez dần trở nên xúc động và đã ngừng hát. Cô nhăn mặt rồi hít một hơi sâu trước khi kết thúc đoạn video.

Dưới đoạn clip, nữ ca sĩ để lại dòng nhắn nhủ: "Đây không phải màn thể hiện tuyệt vời nhất nên cho phép tôi được tắt tính năng bình luận để nó không ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Nhưng đây là khoảnh khắc chân thành nhất với 'Lose You To Love Me'".

Trên chương trình On air with Ryan Seacrest, Selena Gomez thổ lộ cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi ca khúc này được ra mắt: "Tôi đã viết bài hát một năm trước, và giờ tôi cảm thấy hoàn toàn khác so với lúc tôi viết nó. Nó thậm chí có ý nghĩa hơn với tôi vì tôi hiểu rõ hoàn cảnh cũng như cảm giác của tôi lúc viết bài hát ấy."

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ sẽ không bao giờ phát hành một ca khúc ngay tại thời điểm sáng tác. Cô cần một thời gian dài để chữa lành những tổn thương của mình: "Bài hát này được lấy cảm hứng từ những việc đã xảy ra trong cuộc đời tôi kể từ album trước đó. Tôi tin rằng việc chia sẻ âm nhạc của mình là điều quan trọng. Hành trình tìm hiểu chính mình luôn để lại những vết sẹo trong cuộc đời mỗi người".

Lose You To Love Me là bản hit No.1 Billboard Hot 100 đầu tiên của cô.

Lose You To Love Me là ca khúc mở đường cho album Rare, ra mắt vào năm 2019. Được sản xuất bởi Finneas - anh trai Billie Eilish, bản Pop Ballad đã chạm đến trái tim của khán giả và mang về cho Selena Gomez No.1 Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp. Ca khúc cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi khi người hâm mộ chỉ ra phần lời của ca khúc có nhiều điểm gợi nhắc về mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Selena Gomez và vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber.