Series "Tuổi Nổi Loạn" trở lại và lợi hại hơn xưa với dàn nhân vật chuẩn Gen Z

HHT - Được nhào nặn bởi bàn tay của những người đã tạo ra loạt phim nổi tiếng “Hormones: Tuổi Nổi Loạn”, phần phim mới về thế hệ Gen Z hứa hẹn sẽ bùng nổ màn ảnh Thái Lan vào năm 2025 khi phát sóng.

Dù chưa lên sóng nhưng bộ phim TASTE: Những Đứa Trẻ Gen Z của Thái Lan đang thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là với cộng đồng yêu thích phim truyền hình xứ chùa vàng. Bộ phim được nhào nặn bởi những nhà sản xuất của loạt phim nổi tiếng Hormones: Tuổi Nổi Loạn.

Lên sóng phần đầu vào năm 2013, có thể nói khi đó sự táo bạo của Hormones: Tuổi Nổi Loạn trong cách khai thác nội dung và truyền tải đã khiến bộ phim bùng nổ không chỉ ở Thái mà còn trong khu vực châu Á.

Phim phá vỡ khuôn mẫu của phim truyền hình xứ chùa vàng, đột phá trong việc khai thác nội dung khi đưa vào phim các vấn đề gây tranh cãi như bạo lực học đường, tình yêu đồng tính, mang thai ở tuổi vị thành niên…

Sau thành công của phần đầu, Hormones: Tuổi Nổi Loạn đã có thêm phần 2 vào năm 2014, phần 3 - cũng là mùa cuối cùng vào năm 2015.

Không phải là phim remake từ Hormones: Tuổi Nổi Loạn, có thể xem TASTE: Những Đứa Trẻ Gen Z là phần mới của Hormones: Tuổi Nổi Loạn. Một series tiếp nối tinh thần của “tiền bối” nhưng với một màu sắc mới để phù hợp hơn với thời đại đã thay đổi.

Giống với Hormones: Tuổi Nổi Loạn, TASTE: Những Đứa Trẻ Gen Z lấy bối cảnh học đường, khai thác câu chuyện của các nhân vật là những người trẻ đang độ tuổi đến trường. Dựa vào một số hình ảnh và thông tin đã tiết lộ trước, có thể thấy TASTE: Những Đứa Trẻ Gen Z hứa hẹn cũng sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ, cá tính, sâu sắc, thậm chí là đen tối về cuộc sống và tình yêu của những người trẻ trong phim.

Dàn diễn viên chính của TASTE: Những Đứa Trẻ Gen Z là những gương mặt trẻ trung, ngoại hình sáng sủa, được yêu thích của showbiz Thái Lan như: Phuwin (Wednesday Club), Mabelz (thành viên nhóm nhạc nữ PiXXiE), Anthony (Not Friends), Charlette (Delete), Ninna (Duck Idol), Sam (Nobody Happy If I’m Not)...

TASTE: Những Đứa Trẻ Gen Z dự kiến ra mắt vào năm 2025.

Một số bình luận của netizen:

“Hormones sẽ luôn là một trong những series phim Thái Lan yêu thích của tôi! Hy vọng TASTE cũng sẽ mang lại cho chúng ta điều tuyệt vời tương tự!”

“Yêu thích Hormones! Háo hức đợi TASTE!”

“Không giống Hormones lắm, tôi thấy TASTE khiến tôi nhớ đến Wednesday Club hơn. Nhưng có lẽ khi phim lên sóng sẽ khác.”

“Đoạn giới thiệu nhân vật rất tuyệt vời! Nó khiến tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về tất cả các nhân vật và mối quan hệ của họ.”

“Tôi muốn được xem một cái gì đó dữ dội và thực tế hơn cả Hormones ở TASTE!”