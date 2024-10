The Legend of Ochi: Chuyện về cô nàng Gen Z giúp quái thú tìm lại gia đình

HHT - Hãng A24 vừa phát hành trailer chính thức đầu tiên cho "The Legend of Ochi", bộ phim xoay quanh cuộc phiêu lưu của cô gái trẻ Yuri cùng quái vật rừng sâu Ochi.

The Legend of Ochi lấy bối cảnh ở một ngôi làng hẻo lánh phía bắc, nơi có truyền thuyết về những loài hoang dã hoạt động về đêm, đặc biệt là sinh vật bí ẩn tên Ochi. Phim theo chân cô nàng trẻ tuổi Yuri (Helena Zengel), người được dạy rằng không bao giờ được ra ngoài, vào rừng sau khi trời tối và mang nỗi sợ với sinh vật trong những câu chuyện kể.

Ngày nọ, khi vô tình phát hiện một chú Ochi con bị bầy đàn bỏ lại, Yuri quyết định gạt đi nỗi sợ cá nhân, bắt đầu cuộc phiêu lưu nơi hoang dã để giúp Ochi đoàn tụ với gia đình.

The Legend of Ochi được biên kịch và đạo diễn bởi Isaiah Saxon, do A24 chịu trách nhiệm phát hành. A24 là hãng nổi tiếng với phong cách làm phim "dị biệt", đậm tính nghệ thuật với các tác phẩm tiêu biểu như Room (2015), Moonlight (2016), Everything Everywhere All at Once (2022) hay Past Lives (2023).

Vì là hãng phim nổi tiếng theo đuổi các đề tài liên quan đến chủ nghĩa hiện thực, The Legend of Ochi được đánh giá là một nước đi mới, mạo hiểm của A24, khi đây là lần đầu hãng thử sức với thể loại phiêu lưu, kỳ ảo.

Ngoài nữ chính Helena Zengel, The Legend of Ochi còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi Hollywood như Willem Dafoe (vai Maxim) - "Green Goblin" của thương hiệu Spider-Man đời đầu, nữ diễn viên từng được đề cử Oscar Emily Watson (vai Dasha) và Finn Wolfhard (Petro), người gắn liền với tên tuổi loạt phim ăn khách Stranger Things.

Với bảo chứng chất lượng nội dung từ hãng A24 cộng hưởng với những khung cảnh tuyệt diệu được phô diễn trong trailer mới ra mắt, The Legend of Ochi nhận kỳ vọng cao từ những khán giả đam mê phim ảnh, và là một trong những dự án được mong đợi nhất phòng vé đầu năm sau.

Phim dự kiến công chiếu vào ngày 28/2/2025.