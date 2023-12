“Shadow and Bone” hủy bỏ mùa 3, báo hiệu sự lụi tàn của dòng phim kỳ ảo?

HHT - Loạt phim nổi tiếng, được đánh giá là điểm sáng của dòng phim kỳ ảo “Shadow and Bone” bị hủy bỏ mùa 3. Kế hoạch thực hiện phần ngoại truyện của nhóm Quạ Đen cũng bị xếp kho.

Loạt phim kỳ ảo Shadow and Bone trên Netflix được xây dựng theo hai bộ truyện của tác giả Leigh Bardugo là Bóng Tối và Xương Trắng và Móng Vuốt Quạ Đen. Hai bộ truyện này có liên kết với nhau bởi cùng Grishaverse - vũ trụ Grisha (danh xưng của những người sử dụng phép thuật trong truyện).

Nhân vật trung tâm của Bóng Tối và Xương Trắng là Alina và Mal - cuộc chiến của cả hai là cùng chống lại Hắc Y. Còn nhân vật chính của Móng Vuốt Quạ Đen là băng Quạ Đen, một nhóm nhận công việc - lấy tiền thưởng, không quan trọng việc đó bất hợp pháp hay không. Theo đó khán giả sẽ được theo dõi hai mạch truyện riêng nhưng đôi lúc các nhân vật có đan xen với nhau.

Shadow and Bone mùa 1 lên sóng vào tháng 4/2021, ngay lập tức tạo nên một cơn sốt. Nhiều lời khen có cánh cho nhịp phim hấp dẫn, lôi cuốn, kỹ xảo đẹp mắt. Thậm chí, không ít ý kiến nhận xét rằng thành công của Shadow and Bone là tia sáng hồi sinh của dòng phim kỳ ảo - từng một thời rất rầm rộ, chiếm sóng khắp nơi, càn quét mọi ngả. Sau khi mùa 1 kết thúc, Netflix nhanh chóng bật đèn xanh cho mùa 2.

Mùa 2 của Shadow and Bone lên sóng Netflix vào tháng 3/2023. Kết thúc của mùa 2 mở ra nhiều sự thay đổi lớn, nhưng đáng tiếc Netflix đã quyết định khai tử mùa phim mới. Không những thế, kế hoạch thực hiện phần phim ngoại truyện cho các nhân vật của băng Quạ Đen cũng không được tiến hành, dù kịch bản cho phần ngoại truyện đã hoàn thành với 8 tập được hé lộ là rất hấp dẫn.

Lý do cho việc hủy bỏ mùa phim mới không được tiết lộ chính thức, nhưng các fan suy đoán rằng ảnh hưởng của cuộc đình công diễn ra tại Hollywood thời gian qua có tác động đến. Sau cuộc đình công khiến mọi thứ đình trệ, các nhà sản xuất đặt lên bàn cân các loạt phim của mình và cân đo chi phí sản xuất, lợi nhuận.

Các dòng phim kỳ ảo thường có phép thuật, các sinh vật kỳ bí, thế giới huyền ảo riêng… thường cần đầu tư kỹ xảo tốn kém mới tạo được hiệu ứng mãn nhãn, vì thế nếu không "sinh lời" đủ thì sẽ bị dẹp bỏ. Có thể Shadow and Bone mùa 2 không tệ, nhưng chưa đủ xuất sắc để duy trì. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán.

Số phận dở dang của Shadow and Bone đặt câu hỏi cho tương lai của dòng phim kỳ ảo rằng liệu có phải dòng phim này đã thực sự lụi tàn? Có thể dòng phim kỳ ảo không bành trướng được như thời đỉnh cao, nhưng không có nghĩa nó không còn chỗ đứng trong lòng những người yêu phim. Thực tế, những series thành công và kéo dài nhiều mùa như Game of Thrones đã chứng minh những phim kỳ ảo hay luôn có thể đứng vững.

Vì một số lý do chủ quan lẫn khách quan, Shadow and Bone không may buộc phải dừng lại, nhưng các fan phim kỳ ảo vẫn có rất nhiều series hấp dẫn để ngóng đợi sắp tới: Percy Jackson and The Olympians, Avatar: The Last Airbender, Stranger Things 5, The Sandman 2, Harry Potter (phiên bản series)…