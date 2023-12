Về “chung nhà” với Jay Park, Chungha sẽ sớm trở lại và lợi hại hơn trên đường đua K-Pop

HHT - Sau 8 tháng kể từ khi hết hạn hợp đồng với công ty MNH Entertainment đã gắn bó suốt 7 năm qua, nữ ca sĩ solo nổi tiếng Chungha đã có những khởi đầu mới.

Đầu tháng 10 vừa qua, Chungha đã chính thức ký hợp đồng gia nhập công ty MORE VISION. Được biết, đây là công ty của nam ca sĩ Jay Park sáng lập và hiện đang quản lý Honey J, Holy Bang. Kể từ khi đầu quân cho MORE VISION, Chungha bắt đầu có những hợp đồng và hoạt động đầu tiên sau một thời gian "đóng băng". Nữ ca sĩ trở thành đại sứ mới của một số thương hiệu, cũng như đi diễn ở nhiều trường đại học và các buổi nhạc hội nước.

Mới đây tại chương trình Domestic Gift Factory, Chungha thông báo về việc cô nàng đang làm việc chăm chỉ để comeback với một album vào năm 2024. Đây là thông tin đáng mừng vì kể từ single When I Get Old hợp tác cùng Christopher trong năm 2022, giọng ca Sparkling vẫn chưa phát hành thêm một sản phẩm âm nhạc nào. Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng Chungha sẽ sớm tìm lại danh tiếng sau khoảng thời gian bị kìm hãm ở công ty cũ.

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về tình yêu của mình đối với người hâm mộ qua chương trình: ”Trong thời tiết lạnh giá như thế này, mọi người vẫn đợi để tặng quà cho em. Đây hẳn là tình cảm mà em vẫn chưa thể hiểu hết. Vì vậy, fan là những người vô cùng quý giá đối với em.”

Có thể thấy Chungha đang tích cực làm mới chính mình và sẵn sàng cho ngày trở lại. Kênh YouTube mới CHUNGHA_Official đạt được hơn 1 triệu người đăng ký. Các MV và video liên quan từ trước đến nay cũng được xuất hiện trong kênh mới. Đồng thời, ảnh profile trên Spotify và Apple Music của Chungha cũng được thay đổi, một dấu hiệu đáng mừng cho chặng đường âm nhạc kế tiếp của cô ở MORE VISION.

Tuy nhiên, dù rất buồn nhưng cả Chungha và các fan sẽ không thể sử dụng tên gọi Byuharang như trước kia. Đây từng là tên fandom chính thức của nữ ca sĩ trước khi bị công ty chủ quản cũ đăng ký bản quyền. Chungha đã tâm sự trên Instagram rằng sẽ chọn ra một cái tên dễ đọc hơn cho người hâm mộ quốc tế.

Trước đó, vào tháng 3/2023, công ty MNH Entertainment thông báo kết thúc hợp đồng với Chungha sau 7 năm gắn bó. Những tưởng đây sẽ là một khởi đầu mới cho nữ ca sĩ sau một khoảng thời gian chững lại trên thị trường K-Pop. Nào ngờ ngược lại, Chungha đã vấp phải nhiều khó khăn khi công ty cũ "tuyệt tình" đăng ký bản quyền thương hiệu và giành quyền kiểm soát các nền tảng mạng xã hội chính thức của cô như X (trước đây là Twitter) và Instagram.